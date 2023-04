Reformas Excelent explica cómo renovar la vivienda con estilo

¿Cuáles son las reformas más populares del momento? En la actualidad, cada vez más personas están optando por reformar sus hogares para dar un nuevo aire, una apariencia más moderna y elegante Las reformas del hogar son una excelente manera de actualizar una vivienda y mejorar su funcionalidad al mismo tiempo. A continuación, Reformas Excelent empresas reformas Madrid, explica las reformas más populares del momento para que pueda reformar su casa con estilo y elegancia.

Cocina abierta

La cocina abierta se ha convertido en una de las reformas más populares en los últimos años. Esta reforma implica derribar paredes y fusionar la cocina con la sala de estar o el comedor, creando un espacio amplio y luminoso. Esta reforma no solo crea una sensación de amplitud, sino que también fomenta la interacción y la comunicación entre los miembros de la familia y los invitados.

Baño reformado

Los baños son una de las estancias más importantes de la casa, y su reforma puede marcar una gran diferencia en la apariencia y funcionalidad del hogar.

Actualmente, las reformas de baño más populares incluyen la instalación de duchas de efecto lluvia, la incorporación de baldosas de mosaico y la instalación de armarios empotrados. Estas reformas pueden hacer que su baño se sienta más moderno y elegante, y además, mejorar su funcionalidad.

Reforma de terraza

La terraza es uno de los lugares más populares para relajarse y disfrutar del aire libre. Las reformas de terraza están en auge, y actualmente, las más populares incluyen la instalación de pérgolas, renovación de muebles y la instalación de iluminación ambiental.

Estas reformas pueden convertir cualquier terraza en un oasis de tranquilidad y comodidad que disfrutar durante todo el año.

Espacios de almacenamiento personalizados

A medida que los hogares se vuelven más pequeños y los estilos de vida más minimalistas, el almacenamiento personalizado se ha convertido en una necesidad para muchas personas.

Los espacios de almacenamiento personalizados son una forma ideal de maximizar el espacio del hogar, mientras que también permiten organizar las pertenencias de manera efectiva.

Los armarios empotrados, los estantes personalizados y las soluciones de almacenamiento de pared son algunas de las reformas más populares en este ámbito.

Instalación de iluminación ambiental

La iluminación puede marcar una gran diferencia en la apariencia y el ambiente del hogar. La instalación de iluminación ambiental es una de las reformas más populares en la actualidad, ya que puede transformar completamente una habitación y crear un ambiente cálido y acogedor.

Las opciones populares incluyen luces LED integradas en los tejados, lámparas de pie y de mesa con regulador de intensidad y tiras de LED instaladas debajo de los muebles.

Suelos de parquet

Los suelos de madera son una opción clásica y elegante que nunca pasan de moda. La instalación de suelos de parque es una de las reformas más populares del momento, y por una buena razón.

La madera es duradera, fácil de mantener y añade un toque de elegancia a cualquier hogar. Las opciones populares incluyen el roble, el nogal y el cerezo, cada uno con su propia textura y color únicos.

Los suelos de madera también se pueden tratar con diferentes acabados para lograr el aspecto deseado, desde un aspecto mate hasta un brillo alto.

Reformas de cocinas

La cocina es una de las estancias más importantes de la casa, donde se pasa gran parte del tiempo preparando alimentos y compartiendo momentos con familia y amigos.

Una reforma en la cocina puede transformar por completo el aspecto y la funcionalidad del espacio.

Sublimar la escalera

Tanto si se vive en un dúplex como en una casa, la escalera es una estancia que ocupa espacio y que rara vez destaca en los interiores. ¿Por qué no hacer lo contrario y convertirla en un auténtico elemento decorativo?

En lugar de ocultarla a toda costa, puede, por ejemplo, hacer una abertura en el techo para crear un pozo de luz: se convertirá así en un elemento central de la casa. Para combinar utilidad y diseño, también puedes optar por retroiluminarla. Gracias a las bombillas LED de bajo consumo, los pasos serán seguros, ¡incluso de noche!

Jugar con la transparencia con suelos de cristal

Ultra diseñados y decididamente contemporáneos, los suelos transparentes tienen un efecto rejuvenecedor inmediato. Los suelos de cristal son una opción, pero si se siente aventurero, ¡también puede optar por una red suspendida!

Estos suelos inusuales son un verdadero campo de juego y no sólo darán al hogar un estilo incomparable, sino que también aportarán más luz.

Mezclar lo vintage y lo moderno

Nada está más de moda en cuanto a interiorismo y mobiliario que combinar con gusto lo vintage y lo moderno. Se le puede dar una oportunidad al antiguo lavabo del baño o a los pequeños azulejos estilo años 60 en la cocina.

Combinada con muebles de diseño y decoración moderna, la combinación de materiales y estilos hará que cualquier interior sea único y no dejará indiferente a nadie.

En conclusión, reformar el hogar con estilo puede mejorar significativamente la calidad de vida y el valor de la propiedad. Ya sea decidiéndose reformar el suelo, cocina, baño, paredes o jardín, asegurándose de planificar bien las reformas y contratar a profesionales calificados para llevar a cabo el trabajo.

Con un poco de planificación y creatividad, puede transformar su hogar en un espacio hermoso y funcional que le encantará durante años.