Gran éxito de La Charito Films en la 41ª edición del Brussels International Fantastic Film Festival

La mesita del comedor ha ganado el premio a mejor película internacional, en la sección competitiva “White Raven”. La productora La Charito Films ha cosechado numerosos éxitos en la última edición del Brussels International Fantastic Film Festival (BIFFF), celebrado entre los pasados 11 y 23 de abril, en Bélgica.

Por un lado, la película La mesita del comedor, del director Caye Casas, que La Charito Films coproduce con Alhena Production y Apocalipsis Producciones, ha ganado el premio a mejor película internacional en la sección competitiva “White Raven”, que fue anunciado el domingo noche, durante la Ceremonia de Clausura del Festival. Y, por el otro, los tres premios que el BIFFF Market de Bruselas entregó en concurso, en su sección “Work in Progress” (WIP) fueron para los proyectos Malamuerte, con dos premios, y #Celestina, que se llevó el otro premio en disputa.

En palabras de su CEO, Diego Rodríguez: “es un pleno para La Charito Films en su primera participación en el BIFFF Market y un apoyo muy importante para que estos proyectos sigan su camino para convertirse en películas que puedan disfrutar los espectadores”. Por su parte, Coque Serrano, director de contenidos y producción ejecutiva en la productora y responsable de presentar ambos proyectos en Bélgica, expresó que “estamos muy agradecidos al jurado por su reconocimiento y a toda la organización por el trato recibido durante el festival”.

Malamuerte, también premiada en el Festival de Ibiza Además de los dos premios del BIFFF Market en el Festival de Bélgica, Malamuerte también ha sido el proyecto ganador del premio “El blog del Cine Español”, en el Mercado de Cine del Festival de Ibiza (Ibicine), donde se han presentado un total de siete proyectos (cuatro proyectos de series y tres de largometrajes), en el Teatro España de Ibiza, el pasado 20 de abril.

La película es una adaptación al largometraje del corto RIP, del propio Caye Casas, que ganó más de cien premios internacionales y que consiguió más de doscientas selecciones, tanto en festivales nacionales como internacionales. En este caso, Malamuerte es el nombre de un pueblo de la España profunda que cuenta con unos 100 habitantes. El largometraje narra la historia de un pueblo de la España vaciada con unos habitantes muy peculiares, que un día descubren que -por alguna extraña razón- no pueden morir, de modo que vivos y muertos tendrán que encontrar la forma de convivir. Una comedia negra plagada de humor.

También dirigida por Caye Casas, La mesita del comedor (2022) acaba de ser seleccionada por el Festival de Cine de Género de Estonia, The Haapsalu Horror & Fantasy Film Festival (HOFF). La película narra la historia de una pareja que acaban de ser padres y no pasa por el mejor momento de su relación: están en crisis y tienen varios problemas. Lo que no imaginarán ni en sus peores pesadillas es que la compra de una mesita para el comedor se convertirá en la peor decisión de sus vidas.

Más historias con final trágico Por su parte, #Celestina es una producción de La Charito Films basada en el libro que se atribuye a Fernando de Rojas, en el siglo XV, que narra la relación amorosa entre Calisto y Melibea, gracias a la intervención de la vieja alcahueta La Celestina. Dirigida por Tina Olivares, esta nueva versión es una adaptación en clave de thriller-coming of age, de esta obra clásica, que está previsto que se desarrolle en un instituto de bachillerato, con protagonistas adolescentes. En cuanto al rodaje, se espera poder hacerlo en distintos edificios y espacios singulares de la ciudad de Albacete.

Acerca de La Charito Films Fundada por el productor ejecutivo Diego Rodríguez en Barcelona en el año 2017, nace como nueva productora audiovisual especializada en buscar nuevos modelos de producción y financiación cinematográfica. En estos momentos, está inmersa en la coproducción de los espectáculos musicales Love Love Love y Cruz de Navajas. El último Mecano; las películas Últimas voluntades, La estrella azul y La mesita del comedor, y los proyectos #Celestina, Gaia y Malamuerte.