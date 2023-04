José Sánchez Sanz reta a sus lectores a adentrarse ‘#elcuestioNNario’, el libro ideal para encontrar el amor

El influencer y escritor ha sido el primer autor de Círculo Rojo en presentar su obra en la sede oficial de la editorial en Aguadulce.

CÍRCULO ROJO.- Círculo Rojo inauguró el pasado 26 de abril la nueva temporada de eventos en su sede con la presentación oficial del escritor, José Sánchez Sanz. Dicha presentación contó con la presencia de importantes influencers e invitados de la zona, que no quisieron perderse la oportunidad de conocer a Sánchez Sanz y descubrir los secretos detrás de ‘#elcuestioNNario’, el libro que según el mismo desvela, “te ayudará a encontrar el amor”.

José Chof, como se le conoce a través de sus redes sociales, quiso recordar durante la presentación la importancia de conocerse a uno mismo para encontrar “ese amor verdadero que todos ansiamos”. Además de hablar sobre su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y cómo ha influido en la creación de esta obra. “Yo no tenía muy claro lo que me esperaba allí, pero si es cierto que me llevo grandes lecciones y sobre todo la certeza de que pase lo que pase, seguiré siendo un romántico empedernido”, comentó él mismo.

Así, a través de las casi 200 páginas de ‘#elcuestioNNario’, este televisivo escritor, lanzó a los asistentes y futuros lectores, el reto de adentrarse en la obra y descubrirse a sí mismos para atreverse a hallar ese gran amor. De momento, @almeriapostureo, que no quiso perderse este gran evento, acepta el reto. Al igual que las influencers @monicap88 y @olgammont, que aunque confesaron haber encontrado ya el amor, consideran que a través de esta obra pueden llegar a comprenderse mejor a sí mismas y a sus relaciones.

El exjugador de fútbol, Armando Lozano, también asistió a la presentación de esta innovadora obra, y se mostró entusiasmado y agradecido por la invitación de su amigo y escritor, José Sánchez.

La primera de muchas Ya en la gala inaugural de la nueve sede de Círculo Rojo, Alberto Cerezuela, director y fundador de este sello, desveló que este nuevo hogar será también un centro cultural en el que todos los amantes de los libros tendrán cabida, y lo cierto es que el primer evento no se ha hecho esperar.

Esta primera presentación es la primera de muchas más dedicadas especialmente a los autores de Círculo Rojo sin importar su lugar de procedencia. El propio José Chof muestra su agradecimiento por esta gran oportunidad. “Es para mí un honor poder presentar mi obra en la casa de mi querida editorial”, sentencia.