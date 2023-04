Segunda edición de los Premios Aema y Gesacción

Los premios Gesacción son unos premios organizados por Aema, la Universidad de Murcia y la empresa Gesa Mediación. Premian las ideas embrionarias de emprendedores en materia de medio ambiente Tras la primera edición que fue un triunfo y referente en la Región de Murcia, Aema y Gesa Mediación, han vuelto a reunir a 25 candidatos para la segunda convocatoria.

Estos premios que se van consolidando año tras año, pretenden dar visibilidad a futuros emprendedores, investigadores y estudiantes que desean mediante la sostenibilidad, mostrar ideas en futuros proyectos, cuya genialidad demuestra lo fuerte que vienen las nuevas generaciones.

El acto tuvo lugar este martes 25 de abril en el centro social de la Universidad de Murcia. Hubieron más de 25 proyectos de los cuales se seleccionaron los siguientes cinco finalistas.

1º- Jaime Ponce: Proyecto EASYPARK

Jaime presentó la idea de negocio "Easy Park". Surge de una necesidad de aparcar en zonas de la Región de Murcia que empiezan a estar cada vez más colapsadas. La reducción de áreas de aparcamiento en el centro por la creación de vías peatonales, reestructuración de aceras y carril bici, hace cada vez más costosa y larga esta acción.

Además incluye una App para saber localizar las zonas de aparcamientos libres en la calle. Una novedad que sería de gran utilidad para los conductores ya que permitiría ahorrar tiempo, costes de parking y la seguridad de poder tener donde aparcar sus coches.

De esta manera, España se pondría al nivel de los países más organizados de Europa en materia de conducción y reducción de contaminación.

2º- Pedro Jesús Miñarro Martínez: Proyecto FarsaVE

Pedro expuso una investigación sobre los residuos producidos por la industria farmacéutica, concretamente por el exceso de productos farmacéuticos que se manufacturan y no terminan de venderse. De ahí nació Fasave, una aplicación del tipo e-commerce que quiere poner fin a este problema de generación de residuos del que miles de sanitarios se quejan hoy en día.

Nació de una idea de aprovechamiento de los residuos de parafarmacia, que están a punto de caducar y se les busca una utilidad antes de la finalización de la misma, por ejemplo, la venta del producto como oferta de última hora, donde estando en perfectas condiciones y los clientes pueden aprovecharlas a bajo precio y los que no se aprovechen, pasan a ser productos contaminantes que van a reciclaje.

Esta cadena de aprovechamiento del producto, se lleva a cabo el seguimiento, con la aplicación app.

3º Agustín Cano Flores. Estudiante de veterinaria en segundo de carrera

Expuso la idea de una empresa que se basa en una fábrica de piensos para herbívoros que elabore piensos completos a partir de subproductos de la industria agroalimentaria humana o a partir de productores primarios nacionales. El requisito de que sea un pienso completo, exige que debido a su composición, cumpla una ración diaria.

Comentó varios ejemplos, ya que el aprovechamiento de los piensos puede ser la cerveza o restos de la misma, ya que sus propiedades nutricionales, se pierden en la elaboración, y por tanto, los aminoácidos y nutrientes que contienen, perdiéndose una cantidad de precursores de proteínas, que pueden alimentar a muchos animales y formar su masa muscular, sin carencias de nutrientes.

También analizó que hay una competencia de la alimentación humana con la ambiental, aumentando los costes los alimentos tanto para personas como para animales, y con su proyecto, estos se pueden sostener.

4º José Luis Gómez Marín

Habló de crear grupos de tercer sector para darle valor a los subproductos dentro de la economía social y exclusión social; dirigido a organismos y entidades más desfavorecidas.

5º Alejandro García. Empresa: Colchones y reciclados

Alejandro presentó un proyecto que se basa en el reciclaje de colchones. "Llevamos exactamente un año tratando de separar sus diferentes materiales y reutilizando una parte de ellos, para posteriormente, ponerlos a la venta".

Tras la presentación de todos, el jurado se reunió para deliberar quién era el ganador "Gesacción". El premio de un cheque de 500 euros, además de un seguimiento individual, asesoramiento y seguimiento individualizado por los técnicos de Aema, fue para: Agustín Cano Flores.

Todos los presentes alabaron que a pesar de su juventud, realizó un proyecto que precisaba, investigación, innovación y presentaba una problemática, que el mundo de los residuos todavía no está resuelta.

Se caracteriza por ser un proyecto embrionario, que trabaja mucho en el ODS (objetivo de desarrollo sostenible), tanto el 1, denominado "fin de la pobreza", el 2 "hambre cero" y el 12 "producción y consumo responsable".

Agustín será partícipe de la estructura de AEMA y tendrá acceso al principal ecosistema ambiental empresarial de la Región de Murcia. Y por último, tendrá la oportunidad de visitar el proyecto LANZADERA, una de las principales lanzaderas de emprendimiento europeas.

Marlén Fernández, Responsable de comunicación Aema RM