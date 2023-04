HONOR desvela la tecnología que se esconde tras el nuevo HONOR Magic5 Pro

HONOR, la marca de tecnología global, comparte el "Behind the scenes" que detalla cuál es la tecnología y todas las innovaciones que han estado involucradas en el desarrollo de su nuevo dispositivo tope de gama: HONOR Magic5 Pro Presentado en el Mobile World Congress 2023, HONOR Magic5 Pro ha desembarcado en el mercado incorporando sorprendentes avances en diseño, pantalla, fotografía y rendimiento. Pero como no hay mejor forma de entenderlo que realmente teniendo visibilidad de los detalles, hoy la compañía comparte más información sobre algunas de las prácticas más sofisticadas en sus políticas de I+D.

"Toda la compañía está orgullosa de poder mostrar a los usuarios cuál es la fuerza motriz de todas las innovaciones centradas en las personas", ha declarado George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd. Ltd. "Nuestro absoluto compromiso con la I+D nos permite desarrollar dispositivos innovadores como el nuevo HONOR Magic5 Pro. Seguir abriendo nuevos caminos con nuevos productos innovadores para los consumidores de todo el mundo es uno de los grandes objetivos de HONOR".

HONOR revela los secretos de su revolucionario sistema de cámara Falcon

Equipado con la nueva tecnología HONOR Image Engine, HONOR Magic5 Pro estrena un algoritmo de captura Falcon al milisegundo que no sólo permite una de las velocidades de captura más rápidas del mercado, sino que también supera los límites de la claridad de imagen.

Para lograrlo HONOR ha desarrollado sus propios laboratorios de cámara para realizar análisis cuantitativos y cualitativos que sirvieron de base para el desarrollo de su algoritmo de IA en HONOR Magic5 Pro, el cual ha llegado para resolver muchos de los problemas relacionados con la captura de escenas en movimiento a diferentes velocidades, distancias y condiciones de iluminación, y ha llevado el proceso de captura de imágenes a un nivel completamente nuevo. Por ejemplo, su velocidad de enfoque automático ha aumentado un 245% en comparación con la generación anterior.

Gracias a su tecnología inteligente de reconocimiento de IA, la innovadora función AI Motion Sensing de HONOR Magic5 Pro permite a los usuarios capturar siempre el mejor momento en situaciones de movimiento veloz. Para ello, HONOR ha trabajado estrechamente con Qualcomm Technologies para maximizar la potencia de procesamiento aprovechando al máximo Qualcomm® AI Engine, aumentando el intervalo de caché en más de seis veces, de 240 a 1500 milisegundos. Con un mayor intervalo de caché de datos y una red de IA entrenada con más de 270.000 imágenes, la cámara de HONOR Magic5 Pro puede ayudar a los usuarios a capturar más fácilmente su momento mágico en movimiento.

HONOR ha invertido 18 meses en reconstruir completamente su motor de imagen desde cero, con una nueva arquitectura, fuente y algoritmos para aprovechar al máximo la potencia de procesamiento de la plataforma móvil Snapdragon®.

Un compromiso duradero con la innovación en el cuidado de los ojos

HONOR Magic5 Pro es compatible con Circadian Night Display y es el primer smartphone en recibir la certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly. El Circadian Night Display ofrece un modo para conciliar el sueño que regula la luz azul y cambia suavemente la temperatura de color nocturna de forma natural. Según las pruebas de laboratorio de HONOR esta función puede aumentar la secreción de melatonina hasta un 20% en tres horas, lo que ayuda a los usuarios a dormir mejor.

HONOR está comprometido con la innovación del cuidado ocular en el ser humano, comenzando su investigación de tecnologías de cuidado ocular en 2016. Con HONOR Magic5 Pro la compañía llevó a cabo una investigación con datos recopilados de más de 10.000 usuarios para descubrir la tecnología óptima de atenuación de la pantalla.

Gracias a esta investigación HONOR desarrolló la función de atenuación dinámica, que ha demostrado ser eficaz para reducir la fatiga ocular en un 18% después de 45 minutos de uso.

"Controlar la exposición a la luz azul es cada vez más importante para el sueño y la salud en general, sobre todo porque cada vez pasamos más tiempo frente a una pantalla a última hora del día", comenta el Dr. Glen Jeffery, catedrático de Neurociencia del Instituto de Oftalmología de la Facultad de Ciencias del Cerebro de la UCL. "Modificar las pantallas para reducir su efecto nocivo es fundamental, y el desarrollo por parte de HONOR de su pantalla circadiana nocturna y su función de atenuación dinámica es un avance muy importante en este sentido".

Cumplimiento de los más altos estándares globales en cuanto a calidad de producto

HONOR ha invertido más de 20 millones de dólares en equipos de pruebas de calidad en su Centro Global de Cumplimiento y Pruebas (GCTC) mundialmente. Gracias a estas sofisticadas instalaciones HONOR puede realizar pruebas internas para verificar más de 200 normas de certificación, incluida la certificación Conformité Européenne (CE). HONOR tiene el compromiso de ir un paso más allá y no quedarse solo en cumplir estas normas, si no en retarse más y más para conseguir la mejor calidad de producto.

Por ejemplo, gracias a su cámara anecoica OTA interna HONOR dispone de un entorno de laboratorio perfectamente controlado para probar la experiencia de las comunicaciones móviles. Tradicionalmente el rendimiento OTA y los valores SAR eran conceptos opuestos y difíciles de equilibrar; sin embargo, el GCTC de HONOR es capaz de ayudar a sus productos a ofrecer el mejor rendimiento de conectividad de su clase, manteniendo al mismo tiempo un valor SAR sistemáticamente inferior para garantizar la seguridad del usuario. De esta manera, el valor SAR de HONOR para la producción en serie es un 35% inferior al requisito de conformidad. HONOR realiza pruebas de SAR en cada lote de dispositivos y es el único fabricante de equipos originales que cuenta con la certificación Smart-Transmit SAR de Qualcomm. También ha obtenido la codiciada certificación SAR de Vodafone.

Desde el principio del desarrollo del producto hasta la producción en serie, los productos de HONOR cumplen las normas globales más estrictas para ofrecer a sus usuarios finales productos de la mejor calidad. HONOR lleva a cabo más de 260 pruebas en los miles de componentes diferentes de un smartphone, lo que garantiza que el HONOR Magic5 Pro está realmente fabricado para durar y puede ser un dispositivo móvil de confianza para usuarios de todo el mundo.

Precios y disponibilidad

HONOR Magic5 Pro ha llegado al mercado en dos colores: negro y verde.

HONOR Magic5 Pro ya está disponible para su compra anticipada en España a través de HiHonor por un PVPR de 1199€. Hasta el 3 mayo el dispositivo puede conseguirse con una oferta especial de lanzamiento que incluye: cupón de 100€ de descuento, 6 meses de garantía de protección de pantalla, más la posibilidad de obtener cualquiera de estos productos HONOR por solo 1 € más: HONOR Watch GS 3 Classic Gold, HONOR Earbuds 3 Pro, HONOR Pad X8.