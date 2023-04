La cosmética natural que respeta el medioambiente y la piel de las personas

En los últimos años, las personas se han comenzado a mostrar cada vez más conscientes y responsables sobre el impacto que generan los productos que consumen en el medioambiente. De hecho, la cultura zero waste ha conseguido llegar a gran parte de la población. Esta busca rediseñar los ciclos de la vida de los recursos, fomentando la reutilización de los productos para disminuir la generación de basura y desperdicio.

En este contexto, la cosmética es uno de los sectores que se ha inclinado por esta filosofía, a través de marcas como Mainbo, la cual crea productos a partir de ingredientes naturales respetuosos con el medioambiente y con la piel de los usuarios.

Beneficios de utilizar cosméticos naturales La cosmética natural se refiere a aquellos productos que no utilizan siliconas, parabenos y plásticos como ingredientes. Al contrario, emplean aceites vegetales, aceites esenciales y mantecas de karité como sustitutivos naturales, beneficiando tanto al medioambiente como al organismo de los consumidores. Una de las opciones que se encuentra dentro de este tipo de cosmética son los productos zero waste, los cuales no generan residuos o, en el caso de hacerlo a la hora de crear el packaging o los envoltorios, son completamente reutilizables.

De este modo, entre los principales beneficios de la cosmética natural zero waste es posible mencionar la reducción del uso de agua durante su proceso de fabricación, la durabilidad de los productos y su capacidad de biodegradarse, además de ocupar menos espacio, ya que preferentemente prescinden de envases.

Así, los consumidores pueden ayudar a disminuir la huella ecológica, evitando que los residuos acaben en vertederos o en el océano, a la vez que protegen su salud de los componentes químicos utilizados en la cosmética tradicional.

Convertir la rutina de cuidado personal en una acción de cuidado del planeta Mainbo es un proyecto que surge con el objetivo de reducir el impacto medioambiental que generan ciertas acciones cotidianas de las personas, como las rutinas de higiene y cuidado personal, desde la ducha, hasta el lavado de dientes, pasando por la hidratación de la piel. Para ello, esta firma ofrece productos naturales, ecológicos y zero waste que se basan en 3 pilares fundamentales: la salud, la belleza y el cuidado del planeta. En este sentido, sus cosméticos utilizan ingredientes certificados veganos no testados en animales y libres de parabenos o derivados del petróleo.

A su vez, los productos de Mainbo están hechos 100 % en España y son sometidos a estrictos controles de sostenibilidad y efectividad para garantizar a los usuarios sensaciones, aromas y texturas únicas.

Con envíos gratuitos en compras superiores a los 35 euros y entregas en un plazo máximo de 72 horas, adquirir los cosméticos zero waste en la tienda online de Mainbo es una de las mejores alternativas para cuidar no solo la belleza y la salud personal, sino también el futuro del planeta.