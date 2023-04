Entrevista a Rita Torres, la primera becada del 2023 en El Perro Feliz y nueva franquiciada de El Perro Feliz Madrid Oeste

Tener un animal de compañía supone una responsabilidad de cuidado que es necesario cumplir durante toda la vida. En este sentido, cuando el dueño de un animal debe ausentarse de su hogar tiene que garantizar el cuidado del mismo. Hoy en día, esto se puede realizar con el apoyo de una empresa como El Perro Feliz, integrada por cuidadores de mascotas profesionales que hospedan a los animales en su propio hogar.

Además, esta firma cuenta con un programa de becas de emprendimiento llamado #Bécate, destinado a aquellas personas que quieran emprender con su propio negocio canino bajo el amparo de esta marca. Gracias a esta iniciativa, en 2023, esta empresa ha inaugurado la franquicia El Perro Feliz Madrid Oeste.

En la siguiente entrevista, Rita Torres, directora de esta nueva franquicia, comenta su experiencia trabajando con El Perro Feliz.

¿Cómo ha llegado a la decisión de apuntarse para abrir una franquicia de El Perro Feliz?

"Soy de Madrid y he estado toda mi trayectoria profesional dedicada al mundo de las finanzas, hasta que decidí reorganizarme y comenzar a trabajar en algo que realmente me entusiasmase y me permitiese conciliar mi vida personal con mi vida profesional".

¿Por qué ha decidido dar un giro a su vida y emprender su propio negocio en el sector de los animales de compañía?

"El principal motivo fue la necesidad de conciliar, de poder organizarme mi propio tiempo, poder darle a mi familia el tiempo y la calidad que realmente se merecen. He escogido el sector de los animales porque soy una apasionada de la naturaleza y he tenido perros. Actualmente, tengo gatos y disfruto cuidándolos. He vivido siempre vinculada a este mundo y teniendo en mente el poder dedicarme a esto algún día".

¿Cuáles son los aspectos del modelo de negocio de El Perro Feliz que le permiten cumplir estos objetivos?

"Es un negocio muy flexible, que te permite trabajar desde casa o desde donde estés, sin necesidad de ir físicamente a una oficina. Si te organizas puedes distribuir tu tiempo a tu manera, permitiéndote dar un servicio de calidad a los clientes sin tener que por ello renunciar a tu vida personal".

¿Cómo ha llegado a conocer el programa de becas de El Perro Feliz y qué la ha llevado a completar una solicitud?

"Lo conocí a través de la página web y en cuanto me puse en contacto con ellos enseguida me llamaron y me explicaron todo con mucha claridad".

Aparte del importe económico becado, ¿qué otros beneficios cree que puede ofrecer emprender un negocio propio de la mano de una marca como El Perro Feliz?

"El que me hayan dado la oportunidad de esta beca es, sin duda, un importante balón de oxígeno que además cuando estás empezando un negocio es muy importante. Pero antes de esto yo ya había pensado en El Perro Feliz como oportunidad para emprender mi propio negocio por la flexibilidad que ofrece y por el hecho de poder trabajar en algo que me gusta y me hace feliz. Además, sus valores y filosofía de vida coinciden plenamente con los míos y esto para mí es un punto muy importante".

¿Por qué se ha decidido por una franquicia para emprender su propio negocio, en vez de lanzar desde cero su propia idea?

"Siendo honesta, en un principio la idea era montar mi propio negocio, pero entonces encontré El Perro Feliz y me di cuenta de que todo lo que yo pensaba montar ya estaba montado y además de una forma muy profesional, muy completa y con mucho cariño. No le vi sentido a crear algo que ya estaba tan bien fundamentado cuando además me estaban dando la oportunidad de formar parte de su equipo.

Una vez dentro no tengo ninguna duda de que hice lo correcto porque el apoyo, el compromiso y la dedicación que estoy recibiendo por parte de la central han superado mis expectativas".

¿Cómo ha sido el proceso desde que obtuvo la beca de emprendimiento hasta que su franquicia de El Perro Feliz se ha convertido en una realidad?

"Si tengo que resumirlo en una palabra diría que muy fácil, ya que desde el primer día empezaron a trabajar de la mano conmigo, me dieron todas las facilidades, todas las herramientas, toda la formación necesaria y resolvieron todas mis dudas. Me han hecho el camino muy fácil y muy rápido, y siempre con mucha profesionalidad".

¿Qué consejos le daría a otras personas que estén considerando optar a una de las becas de emprendimiento del programa #Bécate de El Perro Feliz?

"Que no lo duden y que vayan para delante. Si les gusta este sector y quieren mejorar su calidad de vida es una oportunidad que no se debe perder. Yo personalmente cada día estoy más contenta y más agradecida por esta oportunidad".

¿Qué expectativas tiene para estos primeros meses de vida de su nuevo negocio, El Perro Feliz Madrid Oeste?

"Conseguir una buena red de clientes y ganarme su confianza".

¿Dónde opera, qué servicios ofrece y cómo pueden disponer de los servicios de El Perro Feliz Madrid Oeste las personas que lo necesiten?

"Operamos en las zonas de Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. Contactar con nosotros es muy fácil. Esto se puede hacer a través de la página web, que es muy amena e intuitiva. En ella se pueden reservar nuestros servicios. Para resolver cualquier duda contamos con atención por correo electrónico o teléfono.

En cuanto a los servicios, ofrecemos paseos caninos, hospedaje canino y cuidado de gatos en su propio domicilio. Como amante de los animales y como propietaria tanto de perros como de gatos, este siempre ha sido un servicio que he echado en falta en el pasado: el poder tener la tranquilidad de que si en determinados momentos no puedo estar con mis mascotas, saber que estarán atendidas de forma exclusiva y en el calor de un hogar conviviendo con una familia".

Tal como ha comentado Rita Torres, directora de El Perro Feliz Madrid Oeste, el programa #Bécate ofrece ayuda económica, acompañamiento personalizado y toda la asistencia necesaria para montar una franquicia de esta marca. Por último, los interesados en este programa de becas pueden encontrar más información al respecto en la página web oficial de El Perro Feliz.