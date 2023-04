Todas las ventajas de las tarifas convergentes de fibra, móvil y fijo de OROC

Hoy en día, es habitual que las empresas de telefonía e internet ofrezcan planes con tarifas convergentes. Estas son aquellas que incluyen varios servicios dentro de un precio unificado. La principal ventaja de este sistema es que al contratar los distintos servicios de manera conjunta el usuario puede disfrutar de un ahorro. Además, se trata de un método más práctico, ya que todo se concentra en una sola factura.

Uno de los operadores móviles que destaca por ofrecer este tipo de planes es OROC. Actualmente, esta empresa ofrece unas tarifas de fibra y móvil convergentes que incluye distintos paquetes de datos para ajustarse a las necesidades de cada cliente.

Las ofertas en tarifas de internet y líneas móviles de OROC Actualmente, la compañía de telecomunicaciones ofrece 4 planes de fibra y móvil con distintos volúmenes de datos. El primer plan incluye una conexión a internet por fibra de 300 MB y 35 GB de datos móviles con llamadas ilimitadas por 33 € al mes. A su vez, el segundo plan provee también de fibra de 300 MB y 70 GB de datos móviles por solo 2 € más al mes. Asimismo, el tercer plan de esta compañía duplica las prestaciones (fibra de 600 MB y 70 GB de datos para el móvil) pero no el precio, ya que cuesta 40 € al mes. Por último, el cuarto plan ofrece fibra de 1 GB y 150 GB para compartir en un máximo de tres líneas móviles por 60 € mensuales.

Cabe destacar que cuando los clientes de OROC agotan sus datos la velocidad se reduce a 32 kbps. En estos casos, no se cobra extra y el usuario conserva la posibilidad de continuar usando su móvil. Por otra parte, todos estos planes incluyen teléfono fijo con llamadas ilimitadas a otras líneas fijas. En cuanto a internet, la conexión por fibra simétrica es de 300 mbps o 600 mbps tanto de bajada como de subida, y la fibra de 1 GB es de hasta 1 Gbps de bajada y 300 mbps de subida.

Estos planes no tienen coste de alta o instalación y la permanencia mínima es de 12 meses. Asimismo, OROC proporciona un router hasta Wifi 6 en cesión gratuita.

Además, todos estos planes contemplan la posibilidad de adquirir un máximo de 4 líneas adicionales con 35 GB o 70 GB de datos y llamadas ilimitadas a móviles y fijos nacionales. El precio de este servicio adicional es de 7 € o 9 € al mes, dependiendo de la tarifa adicional de datos que se escoja.

Con OROC es posible acceder a más datos con bonos adicionales Si bien estos planes han sido diseñados para ofrecer una conexión total, algunos usuarios pueden presentar la necesidad de usar más datos. Por este motivo, OROC ofrece bonos adicionales de 1 GB por 3,5 €, 5 GB por 8 € o 10 GB por 12 €.

Para acceder a más información sobre los planes que ofrece esta compañía se puede consultar su página web para disfrutar con OROC de una conexión total gracias a sus tarifas de fibra y móvil más que competitivas.