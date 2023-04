Adoptar perros pequeños en las grandes ciudades tiene varios beneficios

Las personas que buscan un animal de compañía y viven en grandes ciudades encuentran que los perros pequeños son una buena opción, ya que se adaptan más fácilmente a la vida urbana. Por este y otros motivos, año tras año, la mayoría de los perros registrados pertenecen a razas de tamaño pequeño.

A su vez, una manera de encontrar perros pequeños en adopción en Valencia es usando la plataforma de Miwuki Pet Shelter. Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Affinity y permite a sus usuarios adoptar perros, gatos y otros animales. Para ello es necesario proporcionar algunos datos básicos y llevar adelante un proceso de selección.

Funcionamiento de la plataforma Miwuki Pet Shelter La plataforma web de Miwuki Pet Shelter presenta diversos perfiles de animales de compañía a sus usuarios. Estos, al hacer clic sobre alguno de ellos, pueden ver fotos y conocer el nombre y la raza de los mismos. Además, hay información en general sobre cada animal, incluyendo datos sobre su comportamiento, en qué lugar se encuentra, si lleva microchip o si está esterilizado.

Por otra parte, cada perfil cuenta con los datos de contacto del centro en el que se encuentra el animal. De esta manera, es posible resolver cualquier tipo de duda y realizar los trámites necesarios para conseguir la adopción. Algunas de estas organizaciones dejan un cuestionario que los interesados deben completar.

Otra opción válida es apadrinar perros que se encuentran en refugios o acogerlos temporalmente hasta que una familia pueda darles un hogar definitivo. De esta manera, se alivia el trabajo y se liberan espacios en los refugios, que pueden salvar más animales del abandono.

La plataforma de este proyecto también permite compartir el perfil de cada mascota en distintas redes sociales y en aplicaciones como WhatsApp para incentivar a otras personas a adoptar animales.

Motivos para adoptar un perro pequeño En grandes ciudades como Valencia, es más fácil convivir con perros pequeños que con aquellos que pertenecen a razas de mayor tamaño. En primer lugar, estos animales se pueden transportar sencillamente, tanto a las visitas periódicas al veterinario como en un viaje de vacaciones. Además, son más aceptados en restaurantes, hoteles, tiendas y otros locales.

Adicionalmente, los perros pequeños no requieren de tanto espacio para jugar y ejercitarse, por lo que pueden hacerlo en un apartamento. Esto no supone que el animal no deba salir a pasear, tanto para hacer sus necesidades como para airearse.

Por último, las razas pequeñas suelen tener un alto nivel de energía y también pueden ser agresivos a la hora de buscar atención o pedir comida. Sin embargo, con una buena educación desde que son cachorros es posible hacer que estos comportamientos no sean problemáticos.

A través de la plataforma de Miwuki Pet Shelter es posible conseguir perros pequeños en adopción en Valencia y en otras ciudades de España, México y Argentina.