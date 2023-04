AIR8 TECH, la nueva tienda online de España que asegura aire interior limpio mediante sus purificadores de aire

Un 54 % de los consultados en un estudio realizado por la firma Felowes en varios países de Europa respondió que no podría trabajar en un ambiente con deficiencia en la calidad del aire. Esto ha puesto en evidencia la importancia que los trabajadores dan al aire puro.

Hablando específicamente de España, un 89 % de los trabajadores admitió que un espacio con aire puro los hace sentir más seguros y productivos. Para la empresa AIR8 TECH, estos resultados tienen un respaldo científico que hoy es mucho más conocido, debido a la reciente experiencia sanitaria por el Covid-19.

Las dificultades de trabajar con aire contaminado AIR8 TECH es una empresa que comercializa los purificadores de aire con filtros HEPA, que eliminan el 99,97 % de las partículas tóxicas del aire. En estas se incluyen los virus, alérgenos, polvo, bacterias, moho, polen y humo, entre otros. La presencia de estos elementos en el ambiente perturba el buen desempeño de las personas en las oficinas e, incluso, en sus espacios de teletrabajo.

La firma explica que la alta concentración de partículas PM 2,5 y la acumulación de CO₂ están asociadas a la reducción del rendimiento laboral. En este sentido, ventilar los espacios cerrados para hacer que el aire circule ya no resulta la solución más efectiva, debido a que, en lugar de evitar las concentraciones tóxicas, provoca que entren más contaminantes desde afuera. Esos contaminantes pueden ser cócteles de muchos elementos nocivos, como dióxido de nitrógeno, químicos de los productos de limpieza, agentes virales, alérgenos o malos olores. Por esa razón, una buena opción es mantener los ambientes aislados y limpios instalando purificadores de aire con filtros HEPA.

Beneficios de los purificadores de aire con filtros HEPA AIR8 TECH es una compañía que nació con la pandemia, y por eso es sumamente consciente de la importancia de la pureza del aire, ya que este es el canal para el contagio de muchas enfermedades o alergias. En ese sentido, vende solo purificadores de aire con tecnología de grado médico para depurar el ambiente de todo tipo de partículas nocivas.

Los expertos de la firma indican que un aire puro en la oficina o en el lugar del teletrabajo genera otros beneficios que redundan en una mayor productividad. Por ejemplo, mejora el sueño por las noches, lo que se traduce en un mayor rendimiento laboral al día siguiente. Las empresas también se ven beneficiadas por menores ausencias al trabajo por incidencia de gripes, alergias o propagación viral.

