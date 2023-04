'Corazones rotos', una novela negra que refleja el desamor, el despecho y la traición, por Vicente Vázquez

Vicente Vázquez se define a sí mismo como un amante del género de suspense. Las obras de Agatha Christie han sido su mayor inspiración para continuar su propio camino como escritor a través de su obra, Corazones rotos. "Me parece que este tipo de relatos obedecen, generalmente, a una tipología incuestionable de trama bien consolidada. Son rompecabezas que se resuelven en sí mismos cuando se descubre al asesino. Se trata, por otra parte, de obras adictivas, que enganchan a los lectores, ya que se ven obligados a analizar la secuencia de los acontecimientos y dar sus propias soluciones que, a veces, difieren de las que aporta el autor de la obra", explica el propio autor.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del propio autor, "escenas divertidas, en un lenguaje visual, como el intento de asesinato de Barrientos en Oviedo. Lo sitúo en la parte antigua de la ciudad, que es un lugar que me encanta. Quizá estuviese recordando las andanzas amorosas de los personajes de La Regenta. El caso es que la escena, sutilmente cómica, con un malvado sicario disparando contra el comisario, en la oscuridad de la noche, y Barrientos sabiendo salir del peligro, son eventualidades que he recreado con gusto, lo reconozco".

Sinopsis "—The answer is blowin in the wind, señor comisario, esa es la pura realidad. ¿Se da usted cuenta de la importancia intrínseca del contenido, y la trascendencia del mensaje que transmite la canción? —Aún no se le notaba demasiado, pero su voz comenzaba a sonar un tanto estropajosa—. Tómese otra copa, que invita la casa —Argüelles estaba lanzado y no iba a haber forma de pararlo.

Barrientos se acordaba perfectamente del asturiano, ya que gracias a su colaboración había hecho grandes progresos en el caso que se traía entre manos. Pero nunca le había imaginado capaz de semejante locuacidad. Los dos hombres se habían caído bien desde el primer momento. Eso hacía que todo discurriese de la manera más agradable que uno pudiera imaginar.

—Señor Argüelles, ¡explíquese! Es una verdadera sorpresa encontrarle en un lugar tan alejado de la madre patria. No me diga que está aquí por pura casualidad. ¿Cuál es el verdadero motivo que le ha traído a Santa Cruz de la Sierra?"

Autor Vicente Vázquez nace en Cervera de Pisuerga, en 1948. Vive su infancia en el maravilloso entorno rural de la montaña palentina, convertido en su particular paraíso perdido, hasta su doloroso ingreso en un internado de frailes de la capital, donde la lectura y el sueño se convierten en sus aliados para sobrevivir en el medio hostil. Cursa estudios universitarios de economía, centrando su interés en el comportamiento humano como factor determinante del desarrollo económico. Su ejercicio profesional transcurre entre el INE, Renfe, la universidad, la Comunidad de Madrid y la empresa privada, compaginando su trabajo con la lectura y el cine. En los años ochenta del siglo pasado, fue colaborador habitual del diario Informaciones, en la sección de economía de los jueves, y de la revista Cuadernos para el diálogo, dirigida entonces por don Joaquín Ruiz-Giménez. En la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid, participó en el diseño y puesta en marcha del Plan de Financiación de las Universidades Públicas Madrileñas. Al comenzar el año 2021, ya jubilado, publicó su primera novela, A la vuelta de la esquina. En el año 2022 publicó su segunda novela, Cicatrices, y desde entonces no ha dejado de trabajar en nuevos proyectos literarios, como este que ahora presenta: Corazones rotos.