City Poké se expande por Cataluña

Tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, en los últimos años, ha ganado popularidad el poké, un plato de origen hawaiano. Normalmente, se prepara con pescado crudo previamente marinado en salsa de soja, sésamo y varios condimentos. A esta mezcla se agregan algunos productos frescos: aguacate, pepino, algas o cebolletas, por mencionar algunos ejemplos. Este plato, acompañado con arroz, se coloca en un bowl a la hora de servirlo.

Una de las empresas que ofrece la posibilidad de probar este plato es City Poké. Esta cadena ha abierto uno de sus locales en calle Dr. Barraquer 20, Castelldefels, que resulta ideal para los interesados en comer poké Cataluña. La oferta gastronómica de este restaurante es 100 % natural, ya que sus platos no llevan azúcares, fritos ni procesados. Asimismo, las salsas que se emplean también son naturales.

La oferta gastronómica de City Poké en Cataluña La carta del local de esta cadena, ubicado en Castelldefels, incluye distintos entrantes, bowls y postres. Además, los clientes cuentan con la posibilidad de personalizar los ingredientes de cada preparación.

En líneas generales, la propuesta de este restaurante permite probar alimentos que no se usan habitualmente en otros locales de restauración. Por ejemplo, en la lista de entrantes es posible encontrar snacks de edamame, que son vainas de soja japonesa, o preparaciones con alga wakame, también de origen nipón.

Por otra parte, City Poké cuenta con 9 opciones predeterminadas de bowls. Estos platos combinan una proteína que puede ser un pescado, marisco, pollo o tofu, que es la alternativa vegana, con una base y distintos toppings. Estos últimos pueden ser distintas frutas o verduras, incluyendo mango, masago o kale, entre otras opciones. A su vez, la base puede ser de arroz, quinoa o mézclum. Todos los bowls se condimentan con una salsa, semillas y aromáticos.

Adicionalmente, este restaurante ofrece distintos platos de postres frescos y bebidas, como kombucha o zumos ecológicos, entre otras alternativas.

El poké es más que una ensalada o un plato de sushi Esta preparación hawaiana no puede ser catalogada ni como una ensalada ni como una variante de sushi, ya que tiene personalidad e historia propias. Por ejemplo, el bowl Anuenue de City Poké, que lleva salmón, aguacate, mango, cebollino, masago y salsa de mango, debe su nombre a dos palabras hawaianas que significan “arcoíris” y “beso”.

En particular, el origen de este tipo de preparaciones se encuentra en la dieta de los nativos hawaianos que, antes de entrar en contacto con otras civilizaciones, comían maka y pescado crudo amasado con los dedos o cortado transversalmente en pedazos. De hecho, la palabra poké remite a esta última forma de preparar este alimento.

En el local de City Poké ubicado en Castelldefels es posible probar distintas variantes de poké en Cataluña. Se trata de platos sanos, naturales y nutritivos que suponen una experiencia gastronómica diferente.