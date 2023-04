Cinco proyectos sostenibles españoles navegan en catamarán hacia el Parlamento Europeo

The Arch es una iniciativa que nace en Europa para presentar 100 proyectos sostenibles sobre innovación ecológica a bordo de un transatlántico, que busca llegar al Parlamento Europeo el 7 de junio. El objetivo de esta iniciativa es alinearse con la Comisión Europea, que lleva años trabajando en un marco legislativo que permita garantizar la neutralidad de carbono neto para 2050, es decir, asegurar el equilibrio entre las emisiones de carbono y la absorción de la atmósfera.

Dentro de estos 100 proyectos, se encuentran 5 propuestas españolas: Canonical Green (Smart Shipping), Life Compolive, Space Farmers, Visionary Hospitality y Ocean Blue Reef; y se centran en 5 temáticas diferentes: alimentación y sanidad, vivienda y ciudad, energía, industria y digitalización y movilidad.

El primer proyecto es el Canonical Green: el google maps del océano, que presenta un sistema de rutas basadas en inteligencia artificial, destinadas a optimizar el transporte marítimo, aprovechando las corrientes, las olas y el viento para reducir el combustible gracias a la tecnología. Seguido de la iniciativa Life Compolive: de compuesto orgánico a oliva, que convierte los residuos de la industria de fabricación de aceite de oliva de las podas del olivo, en nuevos compuestos para su uso en la industria, como alternativas al plástico fósil.

El proyecto SigHo Buffet Residuos (hostelería visionaria), busca predecir el consumo de alimentos para evitar el despilfarro mediante un sistema inteligente que limita los pedidos a productos realmente consumidos por los clientes y reducir el desperdicio de alimentos. Por otro lado, la iniciativa Ocean Blue Reef, un servicio de amarre para preservar la biodiversidad marina, es un sistema de amarre flotante que consta de unas boyas inteligentes cuyo objetivo es preservar los fondos marinos y la posidonia, especialmente en bahías y calas.

Y por último, el Space Farmers, optimiza la producción de espirulina en Europa. La empresa ha creado una granja de producción de espirulina capaz de producir 30 toneladas/año, durante todo el año, tres veces más que la producción tradicional.

The Arch está implementada por Atlanpole Nantes y las dos redes European Business and innovation centre Network (EBN) e International Association of Science Parks And areas of innovation (IASP). Actualmente, el navegante Francis Joyon está realizando un recorrido por Europa en velero a bordo del Maxi Trimarán IDEC SPORT, con paradas en las ciudades de Copenhague, Concarneau, Marsella, Ajaccio, Nápoles, Atenas, Malta, Lisboa, Saint-Nazaire y Málaga, dónde ya atracó hace un par de semanas.