smöoy celebró el Día del Libro con el éxito de participación en su sorteo de un lector Kindle

La compañía desafió a sus clientes a que participaran en un concurso aportando textos originales relacionados con el fomento relacionados con el consumo de yogur helado Smöoy, franquicia dedicada desde hace más de doce años a la fabricación y venta de yogur helado, ha celebrado con éxito el sorteo de un lector Kindle, y de 5.000 puntos en tarjetas smöoy star. Este sorteo tuvo lugar el pasado domingo 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro y San Jorge. Finalmente, la ganadora del lector Kindle ha sido una clienta de Valladolid, que ha mostrado su entusiasmo por haber sido la agraciada.

La compañía desafió a sus clientes a participar en un concurso aportando textos originales relacionados con el fomento del consumo de yogur helado de forma saludable. Y la respuesta no se hizo esperar. La participación superó los 450 consumidores, "unos resultados excepcionales, que pensamos que nos ayudarán a promover los hábitos de consumo saludables, con una destacada presencia de clientes de diferentes partes de España" afirman desde la compañía.

smöoy obsequió también a 25 de los participantes a este concurso, con 5.000 puntos de tarjeta smöoy star, -la tarjeta de fidelización de la compañía, que permite sumar puntos por cada consumición y canjearlos después por productos de la carta de forma totalmente gratuita-, con el objetivo de premiar tanto la promoción de hábitos alimenticios de vida saludable como el del fomento de la lectura, especialmente entre los más pequeños.

smöoy optó por este tipo de concurso por coincidir plenamente con su filosofía de marca. La compañía fabrica y distribuye desde su fundación, un producto único, el primer yogur helado funcional: bajo en grasa, rico en fibra y sin gluten, en clara tendencia con el cliente actual que cada vez más demanda productos saludables. Y lo hace, combinando los más de 85 años de experiencia de la empresa en el mundo del helado, por un enorme esfuerzo de investigación que lleva a cabo la compañía desde sus instalaciones centrales de Alcantarilla, Murcia.

Además de promover hábitos de vida saludable y la lectura infantil, smöoy ha llevado a cabo otras iniciativas sociales con el objetivo de contribuir al bienestar de la sociedad. Entre ellas se encuentran la colaboración con distintas ONGs y organizaciones benéficas, la implementación de políticas de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, así como la promoción del emprendimiento y la innovación. La compañía trabaja con un enfoque en la responsabilidad social corporativa, buscando siempre contribuir de manera positiva a la sociedad y el entorno en el que opera.

Entre otras muchas iniciativas, smöoy ya en su día se convirtió en la primera enseña del sector del yogurt helado en traducir su carta al braille, a través de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE); ha patrocinado eventos deportivos entre los que destaca el Cruce del Atlántico a Remo; o ha firmado un acuerdo, entre otros, que la ha convertido en Empresa Amiga de WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza) firmando un convenio para favorecer la conservación de su biodiversidad.

Con este mismo objetivo, smöoy mantiene un esfuerzo constante en la reducción del uso de envases plásticos de un solo uso dentro de la compañía, retirando todos los envases de este material que se ofrecían en sus tiendas físicas, así como los diseñados para el servicio a domicilio o take away.

Siguiendo esta estrategia, la compañía ha renovado las infraestructuras e instalaciones de su planta de producción de 7.500 m2 en Alcantarilla, Murcia, para reducir los consumos eléctricos y de agua en los procesos de elaboración y tratamiento de materias primas.