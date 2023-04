"Holy Spider" (Araña Sagrada), de Ali Abbasi

Filmin estrena el próximo viernes 5 de mayo "Holy Spider (Araña Sagrada)", la nueva película del reconocido director Ali Abbasi ("Border"). Se trata de un impactante thriller policíaco basado en la historia real de un asesino en serie que mata en nombre de Dios. La película se presentó en la Sección Oficial del Festival de Cannes, donde la intérprete iraní Zar Amir-Ebrahimi ganó el premio a la Mejor Actriz, galardón que también obtuvo en la Sección Oficial del Festival de Sevilla. Además, estuvo nominada a cuatro candidaturas en los Premios del Cine Europeo, incluida a Mejor Película, y fue la representante de Dinamarca en los Oscars.



Entre 2000 y 2001, Saeed Hanael mató a 16 mujeres en nombre de Alá. Su objetivo, las prostitutas; su motivación, limpiar las calles de pecado. Tras sus pasos está la periodista Rahimi, interpretada por Ebrahimi, que viaja a la ciudad sagrada de Mashhad, en Irán, para investigarle.

"Al principio, estos asesinatos no eran especialmente polémicos", explica Abbasi. "Irán es un país infestado de crímenes, es habitual. La sorpresa llegó cuando la gente empezó a referirse a Saeed como a un héroe –alegando que, al asesinar a prostitutas, estaba cumpliendo con su deber religioso. En las calles había un debate real sobre si lo que estaba haciendo, matar a mujeres, estaba bien".

En "Holy Spider (Araña sagrada)", cuyo título juega al paralelismo de los arácnidos con sus presas –atrapan, matan y envuelven-, Abbassi disecciona la terrible situación de su país y pone sobre la palestra temas como la misoginia, la deshumanización y el fanatismo religioso: "Esta no es una película panfleto. Lo que hago es poner un espejo ante la sociedad iraní. (...) En los últimos 50 años, ha habido una censura brutal en el cine iraní. Esta es una de las pocas películas que, lejos de mostrar una realidad paralela, te enfrenta a la cruda verdad".

Holy Spider (Araña sagrada) País y año de producción: Dinamarca, 2022. Duración: 117 minutos. Dirección: Ali Abbasi. Guion: A. Abbasi, Afshin Kamran Bahrami; basado en una historia de Jonas Wagner. Dirección de fotografía: Nadim Carlsen. Intérpretes: Zar Amir-Ebrahimi, Mehdi Bajestani, Arash Ashtiani, Forouzan Jamshidnejad, Mesbah Taleb, Alice Rahimi, Sara Fazilat, Sina Parvaneh, Nima Akbarpour, Firouz Agheli.

Ali Abbasi DIRECTOR Y GUIONISTA Ali Abassi, iraní nacionalizado danés, ganó «Un Certain Regard» del Festival de Cannes con su segunda película, «Border». Fue también la película que representó a Suecia en los Oscars en el 2018. "Holy Spider" fue la candidata a los Oscars por Dinamarca y tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes. Además, ha dirigido dos episodios de la serie "The Last of Us".