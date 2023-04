Los asientos de moto de JM-FUNDAS generan mayor comodidad al conducir

El diseño de un asiento de motocicleta es crucial para garantizar la comodidad y la seguridad del conductor durante su viaje. Si el asiento no se adapta correctamente a la anatomía del cuerpo humano puede provocar dolor y fatiga en diferentes partes del cuerpo. Siendo la espalda, las nalgas y las piernas las zonas más afectadas.

Consciente de esta necesidad, la empresa JM-FUNDAS, pioneros en el área, ofrece una variedad de diseños de asiento confort y fundas para vehículos como motos. De esta manera puede garantizar la comodidad y seguridad de sus clientes mientras disfrutan de su experiencia en moto.

Un asiento confort permite unos recorridos en moto más cómodos Contar con un asiento confort en vehículos como motocicletas es fundamental para garantizar el bienestar del conductor durante los trayectos. Un asiento ergonómico es capaz de distribuir el peso del cuerpo de manera uniforme, reduciendo así la presión sobre las áreas sensibles y evitando el dolor y la fatiga durante largos periodos de tiempo. En este sentido, JM-FUNDAS ofrece alternativas para la comodidad de los pilotos, con una amplia variedad de fundas de asiento para motos y quads. Además, su pack confort incluye la personalización de la funda de asiento, espumado más confortable para proporcionar una mayor comodidad y la implementación del soporte lumbar.

No obstante, los clientes pueden elegir entre diferentes modelos de funda, como el básico, sport, carbono o plus 3, según sus necesidades y preferencias. La compañía también realiza estudios sobre la mejor tela para el asiento de moto, asesorando a los clientes en el proceso de compra. A su vez, ofrecen servicios como tapizar el asiento de moto, rebajar, estrechar, hacer bordados y costuras en diamante, implementar soporte lumbar, entre otros.

Personalizar la mercancía con JM-FUNDAS JM-FUNDAS es una empresa especializada en la fabricación y venta de fundas de asiento para motos y quads. Esta da la opción a sus clientes de personalizar los artículos según sus gustos. Añadiendo bordados o colores de la tela en función de gustos y preferencias para ir más a tono con la moto. Asimismo, la personalización del espumado (rebajar, estrechar, ampliar o suplementar) y tapizado del asiento. No obstante, cuenta con una amplia gama de modelos de fundas de asiento para motos.

Cabe destacar que ofrece la opción de adquirir tanto fundas personalizadas como asientos completos para motos de carretera. Estas se pueden elegir con diferentes opciones de tejidos, colores, bordados y doble costura. Además, proporciona instrucciones detalladas para que el cliente pueda tapizar su propio asiento en casa.

JM-FUNDAS es una referencia en el sector y una excelente opción para aquellos que buscan personalizar y mejorar la comodidad de sus vehículos. En este sentido, para asegurar una mayor comodidad al conducir durante largos trayectos, se recomienda visitar su tienda online donde se encuentra toda su oferta.