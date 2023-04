El centro de medicina estética Castellón experto en tratar la alopecia, Clínica Sánchez Peral

La alopecia es una condición que provoca la pérdida del cabello tanto en hombres como en mujeres. Esta tiene múltiples causas y se puede presentar de distintas maneras. En hombres, la forma más común es la alopecia androgénica. Sin embargo, existen otros tipos como la areata, que es de origen autoinmune, el efluvio telógeno, generado por el estrés, o la alopecia inducida por un tratamiento de quimioterapia.

Cualquiera de estos casos se puede abordar con el tratamiento para lograr un aumento de densidad del pelo que ofrece la Clínica Sánchez Peral. Este centro de medicina estética en Castellón cuenta con el láser fraccionado ResurFX M22 de Lumenis y su aplicador ResurHair que, combinados, suponen un nuevo enfoque en la regeneración de cabello. Esta técnica se basa en la activación de las células madre del folículo piloso y ha sido probada clínicamente.

¿Cómo funciona el tratamiento para la alopecia de la Clínica Sánchez Peral? La terapia que se aplica en este centro de medicina estética en Castellón consiste en el uso del aplicador ResurHair para estimular las células madre epidérmicas que se encuentran en la protuberancia del folículo piloso. De esta manera, los folículos cambian a su fase anágena que es cuando se produce el crecimiento del cabello.

Por lo general, el protocolo que sigue esta clínica consiste en la aplicación de una sesión mensual durante 8-10 meses y, posteriormente, una sesión de mantenimiento cada 2 o 3 meses. Para conseguir mejores resultados, este tratamiento se puede asociar con mesoterapia capilar, complementos nutricionales y tratamientos médicos de aplicación tópica. Además, el equipo de la Clínica Sánchez Peral efectúa recomendaciones cosméticas considerando el caso particular de cada paciente.

Cada aplicación de esta técnica lleva solo 30 minutos, no se necesita anestesia y los resultados que se obtienen son progresivos. Además, el paciente puede volver a su rutina normal inmediatamente después de cada sesión.

Aplicación del tratamiento y cuidados posteriores Para comenzar cada sesión, la doctora Beatriz Sánchez Peral establece los parámetros en el láser según la necesidad de cada paciente. Después, se aplica el cabezal de precisión ResurHair en la zona a tratar. Para finalizar, se efectúa la aplicación de principios activos individualizados con un ligero masaje.

El tratamiento no produce molestias ni dolor, aunque es necesario tener algunos cuidados mínimos. En este sentido, se recomienda no realizar ejercicio físico intenso durante las 24 horas posteriores a cada aplicación. Tampoco es conveniente acudir a saunas o baños calientes hasta una semana después del tratamiento. Asimismo, es aconsejable no lavarse el pelo hasta el día siguiente.

Gracias al tratamiento para aumentar la densidad del cabello que se brinda en la Clínica Sánchez Peral, los pacientes de este centro de medicina estética en Castellón pueden acceder a una solución para distintos tipos de alopecia.