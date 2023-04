Fácil Reformas, una oportunidad de negocio para los franquiciados y para las empresas de reformas

Los avances tecnológicos, en especial la digitalización, no solo han mejorado la calidad de vida y la cotidianidad de las personas, sino que también han ayudado a optimizar y perfeccionar las tareas laborales y las actividades económicas.

En concreto, el mundo digital ha proporcionado herramientas para automatizar y facilitar la mayoría de los procesos. Además, ha otorgado un ecosistema online donde cualquier pequeña empresa o emprendedor autónomo puede llegar a un público masivo de manera instantánea sin la necesidad de invertir grandes sumas de dinero. En este camino, en el sector de las reformas de construcción se ha creado un marketplace llamado Fácil Reformas. Se trata de una franquicia de reformas que no solo representa una oportunidad única para los clientes de encontrar rápidamente empresas constructoras, sino también para los franquiciados y las compañías del sector.

Fácil Reformas, revolución en el sector de reformas Fácil Reformas es un marketplace del sector de reformas y decoración de España. Nace en 2019 con la misión de instaurar un nuevo modelo en el sector. En este camino, su sistema se basa en la tecnología llamada Inteligencia Constructiva que permite que clientes y proveedores interactúen de manera más rápida, fiable y trasparente a través de una plataforma completa e integral. Además, cuenta con oficinas en diferentes ciudades, con la finalidad de otorgar un buen asesoramiento y los mejores servicios profesionales a sus clientes.

¿Cómo funciona Fácil Reformas? Para las personas que buscan contratar una empresa para realizar una reforma, Fácil Reformas es el sitio ideal para gestionar fácilmente la búsqueda. Para ello, se debe crear una cuenta y configurar las reformas con sus características. Al finalizar este paso, el cliente obtendrá el precio real y la financiación en tiempo real. Después, un asesor de la plataforma evaluará el proyecto de forma gratuita para verificar que todo esté correcto antes de iniciar la búsqueda de los mejores fabricantes nacionales e instaladores de la ciudad del solicitante. Estos comenzarán las obras y solo cuando los trabajos se hayan ejecutado correctamente, el asesor de Fácil Reformas dará el consentimiento para que los instaladores cobren su labor.

El sistema de Fácil Reformas logra un proceso más trasparente, ya que el cliente obtiene el precio y la financiación final en tiempo real. También garantiza seguridad al no realizar ningún pago hasta que todo haya sido ejecutado correctamente. A su vez, a través de Fácil Reformas se compra directamente a fabricantes nacionales, por lo que el precio es mucho más económico gracias a no haber intermediarios. Estas características no solo representan un beneficio para los clientes, sino también para las empresas que pueden basar sus operaciones en un sistema sencillo, accesible y seguro.