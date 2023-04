¿Qué hay que considerar antes de hacerse un aumento de mamas?, con A2Clinic

Uno de los procedimientos quirúrgicos más demandados en cirugía plástica es el aumento de mamas. Esta intervención no se efectúa solamente por una razón estética, sino que también ayuda a tratar las malformaciones o alteraciones que pueden llevar a experimentar cambios en el orden psicológico de la paciente. No es un procedimiento especialmente complejo, pero, aun así, necesita ciertos cuidados y experiencia. Para ello, en Barcelona, existe A2Clinic, uno de los centros médicos de cirugía plástica más distinguidos de toda Cataluña.

Cuestiones a tener en cuenta ante una cirugía de aumento de mamas El procedimiento más conocido para el aumento de pecho, o mamosplastia, consiste en la colocación de implantes. Sin embargo, a través de esta intervención, también se puede cambiar el tamaño y la posición de las areolas, subir y reconfigurar la estética de las mamas o realizar un lipofilling, entre otras cuestiones.

Cabe destacar que esta cirugía dura entre una y dos horas, se realiza bajo anestesia general y requiere una estancia posterior en el hospital que no supera las 24 horas. Asimismo, antes de realizar la cirugía, es importante llevar a cabo un examen de mamas para asegurar no solo el estado de los senos, sino la salud general de la paciente.

Los detalles de la cirugía de aumento de mamas Una cirugía de mamosplastia consiste en una pequeña incisión para introducir los implantes en el surco submamario o el borde de la areola. En ocasiones, también se puede realizar en el pliegue axilar. Los implantes pueden tener perfil redondo o anatómico, de acuerdo a la anatomía de la paciente y la evaluación del cirujano para cada situación concreta. Además, hay casos que se recurre a la combinación de los implantes con grasa de la propia paciente. De esta manera, se consigue el beneficio estético de una liposucción, así como también la infiltración de grasa en áreas concretas de la mama que se desea, ya sea para suavizar el contorno de la prótesis, estrechar el escote o simetrizar ambos senos.

Desde A2Clinic destacan que el resultado de la cirugía de aumento de mamas no es permanente. El paso del tiempo actúa sobre el organismo y en varios casos produce cambios en el aspecto del pecho. Además, los implantes son dispositivos que no escapan a este efecto y, por lo general, necesitan su sustitución. Por eso, desde la clínica ofrecen controles en consulta a la semana, al mes, tres y seis meses y al año de la cirugía.