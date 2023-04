Schneider Electric reúne a 130 directivos de la Distribución en su evento Distribution of the Future 2023

Los principales directivos de más de 50 empresas del sector de la Distribución, entre los que se encuentran partners y clientes, acudieron al encuentro el pasado 20 de abril. Las intervenciones de los expertos de la compañía se centraron en la omnicanalidad, la digitalización, la transformación y la especialización de la distribución profesional desde distintos mercados y áreas de negocio ​​​​​​Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización celebró el pasado 20 de abril, en el espacio Desert City de Madrid, su evento Distribution of the Future 2023, enfocado a los profesionales de la distribución.

Un total de 130 directivos de más de 50 empresas distribuidoras acudieron al encuentro en el que, a través de la participación de varios portavoces de Schneider Electric, la compañía analizó la situación de este sector, pasando por los retos a los que se enfrenta, pero también destacando las oportunidades de negocio que hay por delante.

La sostenibilidad y la transformación digital fueron los temas clave de la jornada, sin embargo, cada portavoz lo abordó desde distintas perspectivas. Josu Ugarte, Presidente de Schneider Electric Iberia expuso el contexto global actual así como la evolución que ha tenido el sector hasta llegar al nuevo paradigma en el que se encuentra. Aspectos como la globalización, la irrupción de nuevas tendencias digitales, la expansión del conocimiento y las nuevas generaciones, o la emergencia climática son los temas clave que han marcado al sector durante este proceso de cambio, y aunque hay ciertos factores que añaden incertidumbre, desde Schneider Electric se prevé un crecimiento importante.

Por otro lado, Javier Arbués, Distribution Director Iberian Zone en Schneider Electric, se centró más en una perspectiva local para el negocio. Enfocándose más en la omnicanalidad del sector y los datos, pero también apostando por la transformación digital del sector para que, en definitiva, la experiencia del cliente mejore.

También intervinieron en la jornada Patricia Pimenta, VP de Home & Distribution con una ponencia enfocada a los Hogares del Futuro y las necesidades que existen actualmente; y Jordi García, VP de Power Products & Digital Energy centrándose en los edificios del sector terciario y las oportunidades que suponen para la distribución profesional. Ambos negocios están desplegando tecnologías que ayudan a los consumidores de energía a convertirse en prosumidores activos, gracias al aprovechamiento del autoconsumo derivado de su generación renovable en sitio, la gestionabilidad inteligente de su almacenamiento (habitualmente en baterías) y, por último, flexibilidad dinámica en la gestión de sus cargas.

En el ámbito IT, Pablo Ruiz-Escribano, VP de Secure Power & Field Services, centró su presentación en la oportunidad que los servicios presentan en la generación de negocio para la distribución. El foco en la transformación digital y la importancia del dato vino de la mano de Silvia Poyato, Business Transformation Director, que explicó a modo masterclass las ventajas de tener un negocio data-based y data-driven y cómo la IA puede convertirse en una gran aliada. Finalmente, se cerró la ronda de intervenciones con la participación de Olga Garcia, VP de Industry Automation, que se centró en cómo la Electricidad 4.0. puede convertir a las industrias del futuro en sostenibles y competitivas.

"La distribución profesional se encuentra en plena transformación, y en este proceso, la digitalización del sector es la clave para pasar de un mundo físico a la omnicanalidad digital que permitirá mejorar la experiencia de los clientes. Es un reto, pero hay que afrontarlo como una gran oportunidad para poder evolucionar. Comentaba Javier Arbués, Distribution Director Iberian Zone en Schneider Electric. "Desde Schneider Electric estamos a disposición de todos nuestros partners para acompañarlos e impulsarles en su camino hacia la transformación digital, ayudándoles a acelerar su crecimiento y ventas a través de nuestro portfolio de soluciones sostenibles e innovadoras".

Para finalizar el evento, la compañía presentó en primicia para los asistentes, el contenedor-showroom sostenible sobre ruedas que recorrerá las principales ciudades españolas. El pasado 24 de abril, el camión showroom llegó a Badajoz para dar a conocer a los partners del canal en la ciudad, su oferta de tecnologías digitales y sostenibles y las últimas novedades en soluciones innovadoras para el hogar, el sector terciario y la movilidad eléctrica, entre otras. El camión showroom seguirá recorriendo la geografía española hasta junio. Puedes consultar la ruta completa aquí.