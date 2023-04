Maximizar la productividad, seguridad y conectividad de las empresas con la virtualización de servidores, por NOÁTICA Programadores Informáticos

La virtualización de servidores es una tecnología que permite a las empresas utilizar un servidor en la nube para alojar múltiples sistemas operativos y aplicaciones.

En lugar de tener un servidor físico y dedicado para cada aplicación o servicio, la virtualización permite a los administradores de sistemas crear máquinas virtuales en las que se comparten los recursos, software y datos de la empresa. Esto significa que al utilizar un servidor en la nube, la empresa se ahorra los elevados costes de hardware y energía, los riesgos de accidentes o incendios que puedan ocurrir, y simplifica la gestión de servidores.

La virtualización de servidores es una tecnología clave para la gestión eficiente y mejora de los procesos de trabajo diario, y es utilizada por empresas de todos los tamaños en todo el mundo. NOÁTICA es una de las empresas líderes en el campo de la programación informática y ofrece una amplia gama de servicios de software personalizados para empresas. Uno de los servicios más importantes que NOÁTICA ofrece es la virtualización de servidores. Este servicio consiste en pasar todos los software y documentos a la nube, lo que permite una mayor ciberseguridad, copias de seguridad y al mismo tiempo se obtiene un mantenimiento en remoto de los ordenadores de la empresa con NOÁTICA.

¿Cómo funciona el servicio de virtualización de servidores de NOÁTICA? D. Ángel González, director de NOÁTICA, comenta que la virtualización de servidores es una tecnología clave para la gestión eficiente de centros de datos y es utilizada por empresas de todos los tamaños en todo el mundo. Al utilizar la virtualización de servidores de NOÁTICA, las empresas ganan en competitividad, productividad, seguridad y en ahorro de costes.

Además de todo esto, una de las principales ventajas de la virtualización de servidores es que permite maximizar el uso de los recursos disponibles, lo que se traduce en una mayor eficiencia y productividad. Además, los servidores virtuales son más flexibles y escalables, lo que significa que pueden adaptarse a las necesidades de cada empresa en tiempo real, según sea necesario para satisfacer las necesidades de su negocio.

Al alojar su infraestructura en la nube de NOÁTICA, las empresas pueden proteger mejor su información empresarial contra ataques cibernéticos y fallos de hardware, los entornos virtuales aislados, reducen los riesgos de fallas en el sistema, virus y otros problemas que pueden afectar el rendimiento de un servidor físico tradicional. Además, la virtualización permite una fácil recuperación de datos en caso de fallos o desastres, asegurándose de que los datos importantes estén siempre disponibles y accesibles.

Mantenimiento en remoto de los ordenadores de la empresa D. Ángel comenta que otro beneficio importante de la virtualización de servidores de NOÁTICA, es que permite el mantenimiento en remoto de los ordenadores de las empresas. Esto significa que los técnicos de NOÁTICA pueden solucionar problemas y realizar actualizaciones sin necesidad de estar físicamente en la empresa, dando así cobertura a todo el territorio nacional de manera inmediata y sin elevados costes de desplazamientos como en los mantenimientos tradicionales. Esta solución continúa D. Ángel, ahorra tiempo, reduce el coste de los servicios de mantenimiento y proporciona las mejores soluciones informáticas gracias al equipo altamente cualificado de NOÁTICA Programadores Informáticos, lo que a su vez puede mejorar la eficiencia de la empresa.

Colaboración con empresas de soluciones informáticas NOÁTICA es un socio de confianza para las empresas que buscan soluciones informáticas eficientes y rentables. D. Ángel comenta que en NOÁTICA trabajan en colaboración con otros profesionales IT, ofreciendo la subcontratación de sus servicios personalizados, para llevar a cabo las tareas y servicios que estos no pueden atender en ese momento, con el objetivo de ofrecer soluciones informáticas eficientes y rentables. La colaboración que ofrece NOÁTICA con otros profesionales IT, es una estrategia que beneficia a ambas partes. Ya que las empresas y tiendas de informática que trabajan con NOÁTICA, pueden ofrecer servicios adicionales a sus clientes gracias a la experiencia y recursos técnicos que ofrece esta compañía. Esto les permite ampliar su portafolio de servicios y mejorar su relación con los clientes, aumentando su satisfacción y fidelidad, con el compromiso y profesionalidad que caracteriza al equipo de técnicos informáticos y programadores de NOÁTICA.