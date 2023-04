Los titulados en FP captarán el 50% de las ofertas laborales a mediados de 2025

Los estudiantes que optan por la FP cuentan con una ocupación superior al 70%, cifra que en algunas titulaciones llega casi al 90%. Comastech, centro de FP Dual de referencia de las comarcas de Girona, está especializado en mecánica y mecatrónica pero también ofrece una amplia oferta formativa como el Grado Medio en soldadura y calderería o el nuevo título privado en mecánica de motores náuticos El interés por los estudios de FP va al alza y la demanda de las empresas por encontrar profesionales formados en este ámbito, también. Lo demuestran las cifras de los últimos años. Tal es así, que según el último informe Infoempleo Adecco*, en tan sólo 2 años, en 2025, el 50% de las ofertas laborales serán para perfiles que hayan cursado estudios en Formación Profesional. Además, los datos también demuestran que los estudiantes que optan por la FP cuentan con un empleo superior al 70%, cifra que en algunas titulaciones alcanza casi el 90%.

Sin embargo, el interés por estudiar FP en España, como primera opción, sigue estando muy lejos de lo que hay en el resto de los países de la Unión Europea. De hecho, el número de estudiantes matriculados en FP en España sigue estando muy por debajo de la media de los 38 estados de la OCDE. Sin embargo, en los últimos 4 años el número de titulados en este tipo de enseñanzas ha crecido considerablemente y actualmente, ya son cerca de 6 millones las personas que tienen un título en FP en todo el Estado.

Así, en los últimos años, el incremento de la demanda progresiva de este tipo de estudios enfocados más a una vertiente práctica, en contraposición a otras formaciones mucho más teóricas, se ha puesto claramente de manifiesto. Según los últimos datos del Observatorio de la Formación Profesional*, el porcentaje de estudiantes matriculados en FP sobre el total de enseñanzas post obligatorias es del 32,7%, de los cuales la gran mayoría son hombres, con un total del 37,3%, una cifra muy por encima del 28,5% que corresponde a las mujeres.

En esta línea, la Formación Dual, basada en la combinación de los estudios teóricos con prácticas en empresas, también se ha incrementado considerablemente hasta llegar a doblarse en los últimos 5 años y posicionándose como la opción más solvente para entrar de forma rápida en el mercado laboral. De hecho, la cifra de estudiantes de CFGS (Grado Superior) que elige esta vía ha crecido un 5% en el conjunto del Estado, y un 6,1% en Cataluña.

Comastech ofrece estudios de FP Dual con más del 70% de inserción laboral

Aunque las opciones más elegidas entre los estudiantes de FP son la sanidad, la administración y gestión, la informática y comunicaciones, los servicios socioculturales y la electricidad y la electrónica, la mecánica y la mecatrónica va claramente al alza. Con un 6,7% de matriculados y más de un 70% de inserción laboral, los estudios relacionados con este ámbito se posicionan como una buena oportunidad de asegurarse un futuro profesional en un sector como el industrial, en el que las oportunidades y condiciones laborales son muy favorables. Sin embargo, el porcentaje de mujeres que optan por esta opción sigue siendo muy bajo, una diferencia que tanto las administraciones como los centros trabajan, desde hace unos años, para paliar.

Precisamente en esta línea, Comastech, centro de referencia en FP en las comarcas de Girona, ofrece desde 2020 estudios de FP Dual de calidad y con un alto contenido práctico. Todo ello, con el objetivo de ayudar a despertar vocaciones entre los más jóvenes, asegurando así el relevo generacional en un sector en crecimiento, al tiempo que apela a la inserción del sector femenino en este ámbito laboral, tradicionalmente muy masculinizado.

En este sentido, Georgina Comas, cofundadora del centro, apunta que "nuestro territorio todavía no dispone de suficientes profesionales formados para cubrir la demanda real de las empresas, y éste es, precisamente, el punto de partida de Comastech, aparte de hacer un llamamiento a las mujeres, que desgraciadamente todavía son muy pocas en este tipo de enseñanzas". Para hacerlo posible, Comastech basa sus estudios en la filosofía del "learning by doing" (aprender haciendo), un método que facilita mucho la posterior inserción laboral. "El alumnado debe pasar muchas horas en el taller para adquirir experiencia y habilidades completas. Sólo así hacemos buenos y buenos profesionales para el sector. Por eso, el 80% de las horas formativas son prácticas", remarca Comas.

Comastech es un centro de formación vocacional integral que abarca todas las etapas de la vida profesional mediante tres programas: formación inicial reglada (ciclos formativos de FP y FP Dual), formación para el empleo y formación continua.

Nuevas formaciones con proyección de futuro

Así, y más allá del Grado Superior en Fabricación Mecánica y Mecatrónica Industrial, una doble titulación adherida al programa DUAL, que actualmente ya está totalmente consolidada, Comastech cuenta con un Grado Medio en Soldadura y Calderería, una titulación oficial de 2 años que da entrada un sector que también cuenta con una alta tasa de inserción laboral.

Desde este año, además, el centro ofrece también un título privado en mecánica náutica y en colaboración con Yamaha, empresa líder del sector. Esta titulación se dirige a aquellas personas interesadas en formarse como profesionales de la reparación y mantenimiento de motores náuticos. Es un Título Privado orientado a la práctica, cuya duración es de 2 años y 1.400 horas y da acceso a los exámenes de certificación para los mecánicos náuticos oficiales de Yamaha.

Pese a que el entorno de la formación de la mecánica de coches y motocicletas ya está muy cubierto, la oferta de formación en mecánica náutica es escasa, existe una gran carencia de gente joven en un momento en que la náutica está en un proceso de cambio que impone nuevos retos tecnológicos.

La oferta formativa que ofrece Comastech se imparte en Blanes (Girona), en unas instalaciones de más de 1.000 metros cuadrados, el 60% de los cuales son de taller. La creación del centro nace después de muchos años de trabajo y gracias al apoyo de TMCOMAS, una empresa catalana que opera en el sector del metal desde 1952. Además, la iniciativa de Comastech va de la mano de la creación de la Fundación Comas, que tiene como objetivo difundir la tecnología, despertar vocaciones, dar soluciones al problema de relieve generacional e impulsar la igualdad de género en las empresas del sector.

