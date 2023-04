Aspectos a tener en cuenta cuando se viaja con un perro

Viajar con un perro puede ser una experiencia maravillosa, pero también puede presentar algunos desafíos si no hay una preparación previa.

En los últimos años, ha habido un aumento en el número de personas que deciden viajar con sus mascotas, y cada vez más destinos y alojamientos están adaptándose a esta tendencia.

Sin embargo, antes de viajar con perro, es importante conocer las regulaciones y restricciones en cada destino, así como tomar medidas para garantizar la seguridad y comodidad de la mascota durante el viaje. Asociación Española de Perros de Apoyo es una entidad dedicada a la formación y entrenamiento de perros de asistencia y terapia, que también ofrece servicios de asesoramiento y apoyo para personas que desean viajar con su perro.

Conocer varias recomendaciones para viajar con un perro Antes de viajar, es imprescindible asegurarse de que el perro tenga una buena salud y haya recibido todas las vacunas necesarias, especialmente la de la rabia. Para esto es importante una consulta con el veterinario, para asegurarse de que el animal esté en buena forma y pueda disfrutar del viaje. Además, es recomendable obtener un certificado de salud del veterinario, necesario cuando se visitan países no pertenecientes a la Unión Europea.

A la hora de elegir un destino, lo mejor es asegurarse de que el lugar es amigable para los perros. Muchos hoteles, restaurantes y atracciones turísticas ahora están adaptados para perros, por lo que se pueden encontrar fácilmente alojamientos y lugares para visitar que permiten su paso. Para evitar inconvenientes, una buena opción es investigar en línea o contactar directamente con estos lugares, verificando así que permiten perros y cuál es la política respecto a su estadía.

Así mismo, a la hora de viajar con un perro, es importante llevar los elementos esenciales, como alimento, agua, medicamentos, un kit de primeros auxilios y juguetes u objetos familiares, que puedan ayudar al animal a sentirse más cómodo. Es recomendable no olvidar una cama o manta para que el animal tenga un lugar cómodo donde descansar durante el viaje.

Garantizar la seguridad y comodidad del perro Al viajar en coche, es crucial que el perro tenga un lugar seguro y cómodo para sentarse. Se puede utilizar un arnés especial para perros o un transportín para mantenerlo seguro durante el viaje. Además, es vital garantizar que el perro tenga acceso a agua fresca y no dejarlo en el coche en días calurosos, ya que el interior del vehículo puede calentarse rápidamente y causar un golpe de calor en la mascota.

Los interesados en conocer más detalles o consejos para viajar con un perro, pueden hacer llegar sus dudas a la Asociación Española de Perros de Apoyo.