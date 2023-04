Entrevista al CEO de House Hunting, Grupo Inmobiliario, Chema Núñez

No cabe duda de que el mercado inmobiliario es uno de los faros más luminosos de la economía, y en consecuencia, una de las garantías del bienestar social.

Por esta razón, Chema Núñez, CEO de House Hunting, repasa en esta entrevista el presente y futuro del sector; las oportunidades en la inversión de inmuebles; los alquileres; o la pertinencia para vender o comprar.

¿Por qué las predicciones sobre el alquiler para 2023 son tan esperanzadoras?

"La cantidad de razones es muy amplia, pero hay un motivo principal, que sobresale sobre los demás: España y Portugal gozan de un atractivo irresistible frente a los inversores europeos, que es su capacidad para competir en la órbita del alquiler.

España y Portugal son dos piedras angulares del alquiler en Europa, que no han tenido un desarrollo tan pronunciado como otros países de la Unión Europea. Por ejemplo, Madrid y Lisboa aún tienen un largo desarrollo de precios de venta y alquiler, comparándolas con otras capitales de la Unión como Roma, Londres o París".

Es una realidad latente, algo que ya estamos percibiendo, pero dicen los analistas que lo vamos a notar significativamente a partir de verano...

"Naturalmente, y por tres razones primordiales, dentro del inmenso maremágnum. La primera es evidente: el consabido “sol y playa” de nuestra península es un paradigma a nivel continental; el segundo motivo, en cambio, se caracteriza por ser un tanto más novedoso: los pronósticos auguran que los sueldos, a partir de verano, se situarán proporcionalmente por encima de los precios".

¿Y cuáles son los mejores ámbitos para invertir en este momento? Tengo entendido que el coliving, el alquiler temporal y las residencias de mayores se sitúan a la vanguardia del ranking.

"El coliving, el alquiler temporal y las residencias de mayores encabezan la lista, efectivamente.

Junto a las residencias de mayores, se encuentran las de estudiantes. De hecho, estamos en un momento crucial para modernizarlas y profesionalizarlas. A la sazón, recomiendo encarecidamente a los inversores tomar cartas en el asunto, adelantarse a los acontecimientos.

En lo concerniente al ámbito hotelero, cabe destacar que los viajes de ocio han vuelto con una fuerza telúrica desde la terminación de las restricciones".

¿Y para la “gente normal”, es buen momento para comprar o para invertir en ladrillo?

"Por supuesto que sí. Yo diría que estamos ante uno de los mejores momentos en las últimas décadas para invertir en inmuebles.

Cada vez es más creciente el interés y aumento de compras de pisos para inversión, y es algo que notamos muy de cerca en las oficinas de House Hunting. Y no estamos hablando de grandes fortunas que compran edificios, sino de personas de clase media con unos ciertos ahorros -que no le generan prácticamente ningún interés en el banco- que se decantan por la compra de un piso para alquilar, y de esta manera sacar una rentabilidad y capear la inflación".

Le agradecemos a Chema Núñez, CEO de House Hunting, por arrojar luz sobre el apasionante mundo de las inversiones en el sector inmobiliario. Como colofón final, ¿qué resumen podemos extraer de todo lo abordado?

"Resulta meridiano que el repunte en los salarios y la disminución de la inflación insuflarán bocanadas de aire fresco en la compraventa de viviendas, aunque, por otra parte, la subida de los tipos de interés ralentice el mercado.

También es muy importante que seamos conscientes de uno de nuestros activos más preciados: el alquiler tan competitivo del que dispone España, y en general la Península Ibérica dentro del entorno europeo.

Estamos en un momento muy interesante para invertir en ladrillo, sobre todo en las grandes ciudades, por el buen número de oportunidades, la fortaleza del alquiler y aumento de rentabilidad, y por ser un excelente valor refugio frente a la inflación".