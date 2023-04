Atreverse a instalar azulejos rosas en cocinas y baños

Los azulejos son uno de los materiales más comunes para los acabados en baños y cocinas.

Sin embargo, entre sus múltiples colores, uno de los tonos que menos se utiliza es el rosa, ya que, si no se combina bien con el diseño de la estancia, puede generar un aspecto llano y carente de estilo.

Sin embargo, si se ocupan adecuadamente, los azulejos rosas para cocinas y baños pueden aportar un resultado espectacular, con una apariencia moderna y rebosante de estilo en estas estancias. Así lo destaca Duritti Cerámica, una marca que ofrece una extensa variedad de modelos en azulejos rosas.

¿Cómo realzar la apariencia de baños y cocinas con azulejos rosas? Los azulejos rosa no suelen ser el tono preferido en las cocinas, y muchas personas lo descartan como una opción decorativa. Sin embargo, con una tonalidad más oscura y un diseño moderno, el rosa puede aportar un estilo único y envidiable. Por ejemplo, los matices en rosa palo combinan excelentemente con el color negro y los tonos madera. También se puede buscar un tono rosa fuerte, bonito y con personalidad, para combinarlo con mobiliario blanco, y así crear una cocina de apariencia atractiva y actual.

Por su parte, en el baño, el rosa es el color ideal para quienes buscan un diseño más allá de lo estándar. En sus tonos más claros, como el rosa melocotón, su presencia incita el optimismo, la calma y la armonía en la atmósfera del espacio. En tonalidades más potentes, como el fucsia, puede promover un ambiente más enérgico y estimulante. Por su parte, los azulejos en este color se pueden combinar con mobiliario blanco o en tonos claros, especialmente cuando llevan adornos de revestimiento dorado, ya que los tonos rosa no abruman la vista, por lo que sirven de fondo para realzar la luminosidad de estos muebles.

Extensa oferta de azulejos rosa Hoy en día, el uso de azulejos rosas en baños y cocinas va ganando cada vez más popularidad, y son muchas las personas que se animan a tomar esta opción para decorar sus hogares. Sin embargo, para obtener un buen resultado en este sentido, estas personas requieren de un catálogo variado, en el que puedan analizar diferentes diseños, para poder escoger una opción que se adecúe con sus ideas o proyectos particulares.

Para ello, una de las mejores opciones radica en Duritti Cerámica, una marca que ofrece un amplio y surtido catálogo con más de 50 diferentes modelos en azulejos rosas. Sus clientes pueden explorar todo este repertorio a través de su página web, y pueden solicitar muestras de sus modelos a un precio sumamente asequible, cuyo envío no tiene coste. Del mismo modo, permiten realizar devoluciones de forma gratuita, a la vez que ofrecen asesoría de expertos para ayudar a cada cliente a escoger su diseño ideal.