GCO Spain cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en representar artistas y en vender obras de arte

La creación y la expresión es una parte fundamental del trabajo de un artista profesional, aunque no es la única. En este sentido, para prosperar y conseguir un lugar importante en la comunidad artística es necesario promocionar las obras. De esta manera, es posible llegar a una audiencia interesada e integrada por potenciales compradores. Ahora bien, es difícil que un artista pueda encargarse de este trabajo por sí mismo.

Por esta razón, la agencia de representación de artistas GCO España ofrece apoyo y acerca distintas oportunidades a los talentos emergentes que desean profesionalizarse para vivir de sus creaciones. Con relación a esto, hoy en día, existen distintas posibilidades para que un artista consiga llegar a un público más amplio y fiel que confíe en él para adquirir sus trabajos.

¿Cuáles son las características de los servicios de GCO España para artistas emergentes? A día de hoy, esta agencia de representación de artistas pone a disposición de sus clientes dos servicios principales que tienen por objetivo alcanzar una mayor difusión tanto en el mercado español como en el europeo. En primer lugar, con el apoyo de esta empresa, es posible conseguir promoción en prensa digital a través de artículos realizados por periodistas profesionales. La publicación de los mismos está garantizada.

Por otra parte, GCO España facilita la participación de los artistas que representa en ferias de arte. En estos espacios, es posible ofrecer la adquisición de obras de arte en venta directa a coleccionistas y amantes del arte de distintas nacionalidades.

Por ejemplo, durante 2022, los representados por esta agencia han podido participar de ferias como Artistis Experience (en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid), Festiarte (Marbella) y FIABCN 2022 (en el Museo Marítimo de Barcelona). En este último evento, los artistas representados por esta agencia fueron nominados a los premios PIAB.

A su vez, durante 2023, los artistas representados por esta agencia participarán en distintas ferias en España, Portugal, Grecia, Suiza e Inglaterra. Además, las obras de artes de los clientes de GCO España consiguen presencia en museos y otros espacios de exposición, tanto físicos como digitales.

¿Cómo recibir información sobre los servicios de GCO España? Esta empresa cuenta con un formulario en su página web oficial que está disponible para los interesados en recibir información. Completarlo no supone ningún tipo de compromiso. Es importante aclarar que al rellenarlo es necesario completar todos los casilleros disponibles. Si el interesado no dispone de alguno de los datos solicitados puede escribir la leyenda “no disponible”. Una vez recibida la solicitud, el equipo de GCO España se pone en contacto a la brevedad vía WhatsApp para comentar los pasos a seguir.

Con el apoyo de la agencia de representación de artistas GCO España, los artistas emergentes pueden convertirse en profesionales que viven de sus obras de arte.