Forjas apuesta por parques infantiles sostenibles para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida

Forjas, empresa líder en la fabricación de mobiliario urbano, se une a la creciente demanda de parques infantiles sostenibles para preservar el entorno natural y mejorar la calidad de vida de las personas. Para ello presenta su última innovación en mobiliario urbano con la creación de parques sostenibles infantiles 100% ecológicos garantizando que cada elemento es seguro para los niños y el entorno natural Los postes de construcción de estos parques infantiles están hechos de materia prima ecológica, que se fabrica a partir de una tecnología innovadora de procesamiento de papel de aluminio y ropa usadas. Este material altamente duradero y ecológico reemplaza con éxito los plásticos, reduciendo así la cantidad de residuos textiles y laminados en vertederos e incineradoras, y la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.

Pero no solo los postes de construcción son ecológicos, sino que también los paneles de HDPE "verdes" que se usan para construir techos, paneles laterales y otros elementos estructurales y manuales de los elementos, están hechos de material reciclado como cuerdas, sedales y redes de pesca en desuso. De esta manera, la empresa se convierte en parte de soluciones circulares para un entorno natural limpio y "el futuro de todos nosotros".

Además, la madera utilizada en los parques sostenibles infantiles proviene de fincas certificadas basadas en los principios de la gestión forestal sostenible, lo que garantiza que no se dañe la naturaleza al construir con madera. Los proveedores de la empresa se abastecen de tal manera que no se reduzcan los recursos forestales y se preserve su biodiversidad.

La apuesta de Forjas por la economía circular en la fabricación de parques infantiles sostenibles

Los parques infantiles ecológicos de Forjas no solo son climáticamente neutros, sino que también son muy duraderos y seguros de usar. Todos los elementos fabricados con ecopaneles de HDPE y postes de construcción reciclados se caracterizan por su alta resistencia a las condiciones climáticas cambiantes, lo que garantiza la seguridad de los niños mientras juegan.

Los parques infantiles ecológicos son una opción para "un futuro saludable para todos nosotros". La economía circular es el objetivo de la empresa, y por eso elige proveedores de materia prima que valoricen y procesen los residuos posconsumo, minimizando su impacto negativo en el medio ambiente.

Con los elementos reciclados, Forjas construye parques sostenibles infantiles compuestos por elementos estructurales hechos de desechos posconsumo, asegurando que las generaciones presentes y futuras crezcan en un entorno seguro para la salud. Los patios de recreo "verdes" de la empresa están hechos de textiles usados, residuos oceánicos, creando lugares alegres y ecológicos para el juego creativo. Los parques infantiles ecológicos de Forjas cuentan con la certificación TÜV, lo que garantiza su calidad y seguridad.

Forjas está comprometido con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, y su última innovación en mobiliario urbano es una prueba de ello. Con sus parques infantiles ecológicos, la empresa está liderando el camino hacia un futuro más sostenible y saludable para todos.