Aspectos a tener en cuenta a la hora de instalar un aire acondicionado en Madrid, según la empresa DelAire2000

Con la llegada del calor y los meses de verano, es probable que en muchos hogares ya se esté sopesando la idea de instalar un aire acondicionado Es normal que a la hora de querer instalar un aire acondicionado surjan dudas como, ¿Está permitido instalarlo fuera de la fachada?, ¿cuánto cuesta?, ¿lo puede instalar uno mismo? La empresa instaladora de aire acondicionado en Madrid, aclara hoy las dudas más comunes.

¿Qué normas hay que tener en cuenta a la hora de instalar un aire acondicionado en Madrid?

En el caso de los modelos split fijos, la Organización de Consumidores y Usuarios aconseja que esta debe ser realizada siempre por un profesional para que sea de forma segura, ya que estos aparatos contienen gases fluorados en sus circuitos. estos son una opción muy eficiente y silenciosa.

A la hora de instalar el aire acondicionado, se deben tener en cuenta si su instalación se encuentra regulada en los estatutos de tu comunidad de vecinos, en el caso de vivir en un edificio.

Estos pueden autorizar su instalación e indicar su lugar exacto, como en las azoteas. En el caso de que los estatutos no lo especifiquen, deberás tener el acuerdo unánime de los vecinos para proceder a su instalación.

Además, para poder proceder a la instalación del aire acondicionado es necesario cumplir los requisitos del ayuntamiento en función de la ordenanza municipal como, mantener la estética y respetar la uniformidad de las fachadas además de que no haga mucho ruido.

Otro factor determinante que no se puede pasar por alto a la hora de instalar un aparato de aire es la potencia, muy vinculada a ese otro concepto, el consumo energético. Cuanta más potencia tenga el climatizador, mayor será el consumo. Por eso es conveniente adaptar sus características al espacio .

¿Por qué acudir a una empresa instaladora de aire acondicionado?

Madrid es una ciudad de veranos calurosos e inviernos fríos. Por ello, es imprescindible disponer de un buen aire acondicionado y asegurarse de que cumple ciertos requisitos. Pero hay otros aspectos, más complejos, que intervienen en el proceso de elección e instalación de una máquina de aire. Nada mejor, en este sentido, que una empresa con trayectoria y técnicos solventes, que ofrezca las máximas garantías.

DelAire2000, es una empresa instaladora de aire acondicionado en Toledo y Madrid, con más de 20 años de experiencia y un equipo formado por 40 profesionales.