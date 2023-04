Airhelp: Los pasajeros por viajes de trabajo afectados por retrasos o cancelaciones de vuelos tienen derecho a una indemnización personal

Un millón de pasajeros en España sufrieron retrasos y cancelaciones en sus vuelos durante el pasado mes de febrero. Entre las mayores ciudades de negocios europeas más puntuales, Viena ocupa el primer lugar, seguida de Roma, Barcelona y Madrid. En caso de problemas con los vuelos, los viajeros de negocios pueden obtener, de forma personal, hasta 600 euros de compensación, aunque sea la empresa la que haya abonado sus billetes Los pasajeros que viajan por trabajo saben, mejor que nadie, que el tiempo es oro en sus desplazamientos y que llegar tarde a una reunión puede implicar una pérdida de oportunidades y de ingresos considerable. Sufrir retrasos y cancelaciones en los vuelos es algo frecuente, según los últimos datos correspondientes al mes de febrero de Airhelp, la compañía especialista en derecho de los pasajeros aéreos, un millón de pasajeros (18%) sufrieron interrupciones en sus vuelos.

La organización afirma que el 85% de los pasajeros no conoce sus derechos al volar y la mayoría de los empleados que toman un avión por motivos laborales desconocen que pueden reclamar una compensación en caso de retrasos o cancelación, a pesar de no haber gestionado sus vuelos.

En tal circunstancia, "el empleado que ha viajado es el afectado, en representación de la empresa, y por tanto también es el beneficiario", explica Egoitz Larrea desde Airhelp.

La compensación puede ascender hasta 600 euros por persona para los retrasos superiores a tres horas, cancelaciones posteriores a los 14 días anteriores a la salida del vuelo y embarques denegados por exceso de reservas, en caso de que la aerolínea sea la responsable. La compensación puede variar dependiendo el motivo de la interrupción, no siendo válida ninguna reclamación si el motivo del retraso es una ‘circunstancia extraordinaria’ como mal tiempo o amenazas a la seguridad.

Otros datos que los pasajeros deben tener en cuenta en sus viajes de empresa

Puntos de fidelización: esta bonificación, ofrecida por algunas compañías, puede ser canjeada tanto por la empresa como por el trabajador. Dependerá de los programas que tenga la aerolínea.

esta bonificación, ofrecida por algunas compañías, puede ser canjeada tanto por la empresa como por el trabajador. Dependerá de los programas que tenga la aerolínea. Equipaje de mano: es probable que las empresas intenten que sus empleados viajen únicamente con equipaje de mano para ahorrar gastos. En estos casos, el ejecutivo debe saber que puede solicitar la contratación de una maleta facturada, pero deberá asumir los costes.

es probable que las empresas intenten que sus empleados viajen únicamente con equipaje de mano para ahorrar gastos. En estos casos, el ejecutivo debe saber que puede solicitar la contratación de una maleta facturada, pero deberá asumir los costes. Subida o bajada de categoría de asiento: si por alguna razón la aerolínea tiene que subir de categoría a un pasajero, no pueden cobrar nada extra por esto. Sin embargo, si se le bajan de categoría, la compañía aérea está obligada a pagar una compensación económica al pasajero que variará en función del precio del billete y de la duración del vuelo.

si por alguna razón la aerolínea tiene que subir de categoría a un pasajero, no pueden cobrar nada extra por esto. Sin embargo, si se le bajan de categoría, la compañía aérea está obligada a pagar una compensación económica al pasajero que variará en función del precio del billete y de la duración del vuelo. Acompañantes: en caso de que así lo desee, el trabajador puede llevar un acompañante en sus viajes de trabajo, pero la empresa no cubrirá los gastos de su viaje ni su estancia. Conocer los derechos como pasajeros aéreos

AirHelp recuerda la importancia de que los viajeros conozcan sus derechos como pasajeros aéreos, como el derecho a recibir atención. Bajo el reglamento europeo CE261 y dependiendo del tiempo de espera, una aerolínea debe proporcionar a sus clientes información sobre la situación, vuelo de sustitución, bebidas, comida, comunicación y alojamiento si es necesario. Si la compañía aérea no cumple con sus obligaciones, los pasajeros pueden reclamar el reembolso de estos gastos, además de la compensación.

En ningún caso el pasajero debe tomar cualquier oferta que le haga renunciar a su derecho a compensación como, por ejemplo, vales o millas de puntos en el que figure que su aceptación conlleva no reclamar una compensación. Además, es necesario conservar todos los recibos de los gastos realizados como consecuencia del retraso y las tarjetas de embarque para la tramitación de la reclamación.

Puntualidad de los aeropuertos europeos en febrero

Para ayudar a los pasajeros en sus viajes de negocios, AirHelp ha analizado la puntualidad de los aeropuertos de las ciudades de Europa con más tráfico de viajeros. Entre los principales centros de negocio europeos más puntuales, Viena ocupa el primer lugar, seguida de Roma, Barcelona y Madrid.

Aeropuerto de salida

% Puntualidad

Vienna International Airport

85.73%

Rome Fiumicino Leonardo da Vinci Airport

83.63%

Barcelona-El Prat Airport

83.49%

Madrid-Barajas International Airport

82,46%

Amsterdam Schiphol Airport

80,94%

Oslo Gardermoen Airport

74,41%

Zurich Airport

73.90%

Munich Franz Josef Strauss Airport

72.66%

Paris Charles de Gaulle Airport

72,45%

Frankfurt am Main Airport

64.31%

*Aeropuertos europeos con un tráfico superior a 500.000 pasajeros

Cómo reclamar una compensación

En caso de sufrir algún percance durante un viaje por motivos de trabajo, hay varias formas de conseguir una reclamación. Se puede hacer o bien intentando reclamar directamente con la aerolínea, contratando a un abogado para que represente al empleado afectado o recurrir a un especialista como AirHelp. Desde 2013, la organización que defiende los derechos de los viajeros por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque ha ayudado a 16 millones de personas a conocer sus derechos y a reclamar una compensación.

Sobre AirHelp

AirHelp es la organización más grande del mundo especializada en defender los derechos de los pasajeros aéreos. Fundada en 2013, la compañía ha ayudado a los viajeros a obtener compensaciones por los vuelos retrasados ​​o cancelados o denegaciones de embarque. Además, AirHelp toma medidas legales y políticas para fortalecer aún más los derechos de los pasajeros aéreos en todo el mundo. La compañía ya ha ayudado a más de 1.5 millones de personas a recibir una indemnización y opera en todo el mundo. Puede encontrar más información sobre AirHelp en: www.airhelp.com/es/