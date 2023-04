Las ventajas de un parque móvil gestionado

Con cada vez más frecuencia, las empresas modernas se apoyan en soluciones informáticas mediante dispositivos móviles para, de esta manera, facilitar el acceso a la información, así como a los recursos corporativos.

El resultado son empresas mucho más eficientes y productivas, impactando significativamente en la manera en la que trabajan sus empleados, permitiendo incluso hacerlo desde cualquier lugar. Pero, para poder gestionar un parque móvil de manera eficiente, es fundamental contar con un software MDM efectivo y potente que garantice la mayor eficiencia y seguridad.

Samsung Knox es ahora mismo uno de los mejores, y en España, empresas especializadas y partners de Samsung, como Cordero y Asociados, pueden proporcionar la ayuda ideal para su implementación.

¿Qué es un parque móvil? La proliferación de los dispositivos móviles inteligentes durante la última década, así como la mejora significativa en el ancho de banda de las conexiones inalámbricas a internet, han tenido un impacto considerable sobre las empresas. En este sentido, se ha comenzado a implementar lo que se denomina parques móviles, que no es más que un conjunto de dispositivos o flota de teléfonos móviles gestionados por una compañía principalmente para fines corporativos.

El parque móvil permite entre otras cosas, acceso a información de la empresa, trabajar a distancia, implementar programas de capacitación en la modalidad e-learning, revisar historiales comerciales de clientes y mucho más. Sin embargo, el uso de teléfonos móviles como solución informática y herramienta para un mejor rendimiento empresarial, mayor eficiencia y mayor control sobre tareas y empleados, requiere una óptima gestión para, de esta manera, se pueda garantizar el control, orden y seguridad de cada uno de estos dispositivos. En otras palabras, es crucial el uso de un software MDM, como Samsung Knox, uno de los mejores y más eficientes de la actualidad.

Ventajas de un parque móvil gestionado La ventaja de contar con un parque móvil gestionado a través de un potente software MDM como Samsung Knox, son varias. En primer lugar, permite administrar todos los móviles y tablets de una organización de una manera unificada, independientemente del proveedor de telefonía.

En segundo lugar, proporciona herramientas fiables y efectivas para un mayor control y seguridad de los mismos a nivel empresarial. Además de eso, este tipo de software también ayuda a las empresas a integrar sus dispositivos en sus estructuras de comunicación y almacenamiento de datos. En consecuencia, tanto los móviles como las tablets se convierten en herramientas sumamente útiles, prácticas y pertinentes para el trabajo. De esta manera, dejan de ser dispositivos que funcionan de manera independiente del esquema tecnológico de una compañía, si no que se integran plenamente con él. En otras palabras, un software MDM como Samsung Knox es fundamental, entre otras cosas, porque ayuda a la identidad corporativa, a la monitorización, control de gastos, a la configuración centralizada y por supuesto a la seguridad.

Cordero y Asociados es actualmente un Partner Expert Certified by Samsung Knox. De esta manera, no solo pueden suministrar móviles de cualquier marca a una empresa para establecer su propio parque móvil, sino que además puede ofrecerles todas las funcionalidades y ventajas que ofrece la solución MDM de Samsung. En todo caso, en la página web de Cordero y Asociados se puede encontrar mucha más información al respecto.