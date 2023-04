Memories Singular Travels: una exclusiva experiencia en viajes de lujo

Memories es la primera agencia de viajes de lujo que propone experiencias singulares que se quedan grabadas en la memoria Se ha presentado en Barcelona, Memories Singular Travels, la primera agencia de viajes de lujo que propone experiencias singulares que buscan quedarse grabadas en la memoria.

Tras esta agencia se encuentran dos emprendedores, Irene Soto, Founder and Managing Director and Travel Planner e Iván Gómez, Founder and Marketing and Sales Advisor. Inés e Iván son unos auténticos viajeros que al planear sus viajes no llegaron a encontrar una agencia que consiguiese darles el servicio que querían, por eso decidieron poner en marcha su propia agencia, contando con un equipo de técnicos especialistas y dando el toque necesario para que cada cliente viva un viaje único para poder unir a sus Memories. "Queremos crear recuerdos que se queden grabados en la mente, o como nosotros decimos a sus memories. Memories es la materialización de un sueño. Nace de la ilusión por conocer el mundo y compartirlo. Somos una pareja emprendedora y amante de viajar. Recorrer varios países por trabajo y placer han ido siempre ligados a nuestro ADN. Descubrimos que el turismo necesitaba un cambio, sobre todo después de un 2020 que a todos nos hizo parar y reflexionar. Y que, las agencias de viaje debían transformarse. Pero, además, queríamos llevar a las personas perfeccionistas y detallistas como nosotros, a lugares que eran desconocidos hasta la fecha para el viajero español", explica Irene Soto.

El objetivo de Memories es dar una nueva dimensión al viaje de lujo, cuidando cada detalle y mimando al cliente. Siempre aportando singularidad y diferenciación en experiencias y alojamientos. "No somos comerciales. Somos viajeros apasionados y cada viaje lo hacemos nuestro. Nos preocupamos por el cliente, por conocer sus gustos y preferencias y creamos un vínculo con él. Para todos los destinos, diseñamos el viaje que el cliente desee, ya sea familiar o en pareja, Slow Travel o Fly and Drive, cultural o aventurero, pero siempre con el sello Memories", añade Iván Soto.

Para ello, proponen una selección de singulares destinos como Tanzania, Kenya, Uganda, las Seychelles, las Maldivas, el Caribe Francés, Argentina, Vietnam, Camboya, Indonesia, Polinesia francesa y Desert Islands aunque ampliarán el portfolio de destinos próximamente. Memories se encuentra ubicado en un espacio privado en la localidad de Sant Quirze del Vallès. El espacio Memories está diseñado para la recreación de la experiencia viajera. Es un lugar cómodo y agradable en el que el viajero sentirá que su viaje ya ha empezado nada más cruzar la puerta.

Los planes de Memories pasan por abrir una segunda sucursal en el Maresme. Y en unos meses posicionarse en la Costa del Sol, con una nueva agencia en Marbella.