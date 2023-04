Las expertas en belleza de marcas como Omorovicza o Boutijour explican qué productos del rostro se pueden usar en las uñas

El exfoliante que se aplica en la cara o el bálsamo de los labios, por mencionar algunos ejemplos, tienen unos usos que se desconocían y que ayudarán a presumir de uñas dignas de ser virales Todo el mundo habla de las uñas ‘glazed’ de Hailey Bieber, de las impecables manicuras de flores de Bettina Goldstein y de cómo en los últimos meses las ‘diamond aura nails’ se han convertido en las más demandadas en los salones de belleza, pero para tener unas uñas bonitas hay que empezar, lo primero, por unas manos cuidadas. No se puede negar que la manicura se ha vuelto un paso fundamental en la rutina de belleza y lucir unas manos bonitas es una estupenda carta de presentación. Y es tan popular que ha llegado un punto en el que existe, incluso, una rutina de belleza específica para manos, pero, ojo, que todo lo que se necesita ya se tiene en el neceser. Tal y como cuentan las expertas, los mejores productos para cuidar las manos son los mismos que aplicas en el rostro. Y se podrá decir: ‘lo imprescindible es un buen esmalte’ y claro está que es de lo más importante, pero igual que para un maquillaje perfecto se necesita un ritual de cuidados previos, en las uñas ocurre exactamente lo mismo.

Cinco pasos para presumir de manicura

La higiene es esencial

Expuestas a diferentes tipos de bacterias y gérmenes que pueden provocar infecciones, antes de arrancar con la manicura es importante tener una buena higiene, algo que desde luego se ha interiorizado mucho durante estos últimos años. Cuando se realiza una manicura, es común que se retire la cutícula o se limen las uñas, lo que puede generar pequeñas heridas o cortes en la piel y que se cree una entrada para los gérmenes. "Lavarse las manos con agua y con un jabón que sea hidratante antes de hacerse la manicura ayuda a reducir la cantidad de bacterias y gérmenes presentes en la superficie de la piel de las manos, disminuyendo, de este modo, el riesgo de infecciones, al tiempo que las cuidamos si ese jabón está bien formulado", comenta Marta Agustí, directora técnica y prescriptora de rutinas beauty en Purenichelab.com.

Zador Mango & Orange es un jabón de manos que cuenta con aceite de pistacho y manteca de karité como ingredientes estrella, que van a nutrir y reparar la barrera de la piel, además de regenerarla gracias a su alto contenido en agua termal húngara. 12 € en Pure Niche Lab



Fleur Lotus Revitalizing Wash de Boutijour es un gel multiexfoliante para manos y cuerpo formulado con el poder de la semilla de loto para una limpieza profunda y delicada de la piel. 47 € en Pure Niche Lab

Exfoliar para una hidratación profunda

Para que unas manos estén suaves y receptivas de cara a absorber la humedad y los nutrientes que se van a usar, hay que realizar una exfoliación porque, además, así se previene la formación de callosidades y manchas en la piel y se refuerza el proceso de regeneración natural de la piel. "Al exfoliar las manos antes de la manicura, nos estaremos deshaciendo de las células muertas y, de este modo, la piel se preparará mejor para recibir el tratamiento de hidratación y nutrición de la rutina de cuidado de las manos. Así, el resto de cosméticos pueden penetrar fácilmente en la piel y brindar mayores beneficios. Además, en el caso de usar el exfoliante Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode, a la vez que alisa y suaviza a las manos, aporta un aspecto luminoso y saludable, reduciendo las posibles manchitas que pueda haber", explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

Adzuki & Ragi Fantasy, de Byoode, es un exfoliante en polvo a base de Habas de Adzuki, Granada y Ragi que aporta luminosidad y tiene aroma a gominolas. 34 € en Byoode.com.

Ácido hialurónico para las manos

A lo largo del día se lavan las manos una media de entre 7 u 8 veces (o eso es lo que recomiendan los expertos) y puede contribuir a que la piel pierda los aceites naturales y la humedad. ¿Cómo se puede recuperarla? "Con un producto que contenga ácido hialurónico porque tiene ese ‘superpoder’ de aportar y retener la humedad en la piel. Atrae la humedad de la atmósfera hacia el interior de la piel y aporta más de 1.000 veces su propio peso en agua", señala Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8.

Hydr8 b5™ intense, de Medik8, trabaja con tres pesos moleculares de ácido hialurónico a los que se les suma vitamina B5 y bayas de sakatón, que ayudan a retener la humedad en el tejido. 79 € en Medik8.com

Nutrir las cutículas

Las cutículas son las grandes olvidadas. Mientras que se tiene muy interiorizado el uso de una crema de manos, las cutículas pasan a un segundo plano. Es hora de que, por fin, se protejan y se hidraten. "En el momento en el que descuidamos las cutículas, estamos exponiendo a la matriz ungueal, la parte responsable del crecimiento de las uñas, a posibles infecciones y daños", recuerda Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD. Y el uso de aceites, como Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil, el aceite facial apto para manos que acaba de lanzar Perricone MD, nutrirá y suavizará las cutículas, lo que facilita su eliminación o empuje durante el proceso de manicura. "Además, en el caso de Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil, no solo aportará hidratación y suavidad, también, gracias a los ácidos grasos de la chía, se reduce la inflamación y mejora la cicatrización de la piel y la barrera cutánea por las pequeñas heriditas que se pueden producir durante la manicura", apunta Raquel González.

Essential Fx Acyl-Glutathione Chia Oil contiene vitamina F, la combinación entre Omegas 3, 6 y 9, la máxima protección de la barrera de hidratación. Está a la venta en Perricone MD por 90 €

El secreto para tener unas manos jóvenes

Esto es algo que se puede hacer cuando se haga en este ritual, pero se recomienda realizarlo a diario. El rato previo a meterse en la cama es todo un ritual para muchas mujeres (y uno de los mejores del día). Es el momento: cepillar el pelo, desmaquillar y aplicar hidratación y falta algo. Aplicar el producto de tratamiento en las manos para que estén más jóvenes: un bálsamo de labios que le aporte esa hidratación extra que necesitan y gracias al que se despertará con las manos muy suaves. "Las texturas en bálsamo son muy hidratantes. Por eso, recomiendo usar Perfecting Lip Balm de Omorovicza antes de irse a la cama. Por la noche, la piel se regenera y necesita estar hidratada y, en las manos, no iba a ser menos. Por su complejo Healing Concentrate, el bálsamo de Omorovicza, está cargado de minerales que devuelven a las manos la hidratación, que se ve reforzado, además, con esferas de ácido hialurónico y ceramidas que retexturizan la matriz de la barrera de la piel", aclara Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Perfecting Lip Balm de Omorovicza es un bálsamo regenerador sin acabado pesado. 45€ en Pure Niche Lab.