Grupo SPAG expone las consecuencias del granizo para la agricultura

Las lluvias son importantes para el ámbito de la agricultura porque ayudan a potenciar el rendimiento de los cultivos. No obstante, las consecuencias del granizo son determinantes en el campo, ya que genera daños en las cosechas, arruina los caminos y puede ocasionar lesiones a los animales.

Una de las formas de combatir dichas situaciones es acceder a los sistemas antigranizo que fabrica y comercializa el Grupo SPAG. Se trata de una metodología efectiva y respetuosa con el medioambiente.

Sistema antigranizo para proteger las cosechas Las cifras de pérdidas por granizadas son muy altas a nivel nacional y afectan drásticamente a la rentabilidad de un sector que depende de condiciones climáticas óptimas para su funcionamiento efectivo.

Los números varían de acuerdo a las características del fenómeno climático, ya que en algunos casos se han expuesto pérdidas por 10 millones de euros, mientras que en otros la cantidad alcanzó los 40 y 50 millones.

Con la intención de revertir esa situación y garantizar tranquilidad a los agricultores, el Grupo SPAG cuenta con un sistema de protección antigranizo para proteger las plantaciones. Destaca por ser 100 % sostenible, teniendo en cuenta que la energía se obtiene a partir de la radiación solar.

Además, la cobertura tiene un alcance de 80 hectáreas, logrando proteger unos 500 metros de radio o un kilómetro de diámetro mediante un único sistema. En esa línea, el sistema cuenta con un radar para detectar el granizo, lo que permite la activación de manera automática, sin necesidad de acción humana.

Un sistema tecnológico con múltiples componentes El calentamiento global que viene atravesando el planeta desde hace varios años tiene un impacto directo en las características de las precipitaciones que, en algunas regiones, han sido muy intensas.

Ante esta situación, el sistema de protección Antigranizo de Grupo SPAG no solo resulta efectivo para los campos, sino también económico para los productores.

Este último se destaca por la automatización y monitorización mediante inteligencia artificial, al tiempo que posee un sistema de gestión y control para verificar todo el ciclo de funcionamiento del equipo, logrando así una correcta protección.

Si bien las granizadas no se pueden evitar por cuestiones netamente climáticas, lo que sí se puede proteger es la cosecha mediante el sistema de alta tecnología que ofrece el Grupo SPAG.