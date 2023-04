Invasiones justificadas por el invasor

Refiriéndose a Rusia y Ucrania, muchas veces he escuchado la sentencia de que “no hay nada que justifique la invasión de un país a otro”. A mí me parece que lo que pretenden las personas que esgrimen esta máxima, es coaccionar al otro para que deje de pensar y se pliegue al discurso del emisor.

Yo creo que dependiendo de quién invade y quién es el invadido, se puede comprobar reacciones contradictorias con respecto a este axioma. Lo gracioso es que estas personas sufrieron esta misma sutil imposición sin que ellos opusieran resistencia, la hicieron suya y la incorporan a su argumentarlo.

Ejemplos para justificar una invasión tenemos muchas: ahí está la invasión de Gran Bretaña a las Islas Malvinas, la invasión de China al Tibet, la invasión de Irak por parte de EE.UU, etc. La lista de las invasiones justificadas por Estados Unidos fluctúa en torno a los 315 casos, no incluye acciones encubiertas o numerosos casos en los cuales las fuerzas de ese país se estacionaron en el exterior desde la Segunda Guerra Mundial como parte de fuerzas de ocupación u otras operaciones similares.

En fin, si repasamos la historia de todos los países del mundo, incluso España, podemos comprobar que muy pocos, o ninguno están acreditados para esgrimir la sentencia anterior porque en algún momento fuimos invasores y en aquel entonces, lo justificamos y quizás algunos lo sigan justificando...