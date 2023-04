Buen humor, mal humor

Es normal en nuestra vida que tengamos momentos gratos y amables y también momentos difíciles, dolorosos, agotadores. Es ley de vida. También, más de una vez, pensamos que el mal humor en casa es demasiado frecuente y, desde luego, evitable. Y, por el contrario, que el buen humor en la familia es una bendición de Dios y un poco escaso. En cuanto reflexionamos un poco somos conscientes de que el buen o el mal humor dependen de uno mismo, del cansancio, los problemas, o también de otros en casa, que pueden necesitar ayuda.



Uno de los motivos frecuentes para que surja el mal humor es el engaño de las grandes expectativas. “El mundo en que nos encontramos -escribe Mariolina Ceriotti- nos promete desde niños unas satisfacciones hiperbólicas: satisfacciones increíbles de los sentidos, con experiencias de placer insospechadas y arrolladoras; satisfacciones increíbles en la vida sentimental, que nos hará conocer un amor capaz de colmar cualquier deseo; satisfacciones en la vida social, con una visibilidad altamente gratificante y al alcance de todos. Y se nos dice, desde niños, que somos especiales: por tanto, merecemos esa fortuna que se nos promete”.

Las expectativas. Tiene bastante que ver con el egoísmo. Estoy pensando demasiado en mí mismo, esperando que me atiendan, que me den todas esas cosas con las que he soñado. Y entonces surge, por cualquier incomprensión, el mal humor, porque lo que me encuentro en casa son incomodidades, cansancio, gustos distintos a los míos…

¿Esto tiene solución? “Sobre estas premisas, la vida necesariamente resulta decepcionante: con sus esfuerzos, sus sombras, su necesidad de paciencia y de espera, la vida nos resulta totalmente insatisfactoria y no estamos en condiciones de apreciar las verdaderas alegrías que nos regala continuamente. Estamos en una constante espera de la cosa “especial”, extra-ordinaria, súper-excitante, súper-satisfactoria. Estamos a la espera de una autorrealización que no sabemos bien qué es”. Pero sí que tiene solución y es algo tan cristiano como la caridad.