Gestionar la logística de las organizaciones y ofrecer mejores servicios a los clientes, con las furgonetas de ocasión de M10Selection

Las furgonetas se han convertido en una muy buena alternativa para el transporte de mercancías de mediana envergadura o para movilizar hasta 9 pasajeros en su interior. En España, estos vehículos están habilitados para transitar libremente en la mayoría de las ciudades, ya que sus dimensiones no afectan la infraestructura de las áreas urbanas de los diferentes municipios y comunidades.

Para comercializadoras de vehículos como M10Selection, las furgonetas de ocasión son una excelente opción para gestionar la logística de las organizaciones y ofrecer mejores servicios a los clientes.

Ventajas de las furgonetas de segunda mano Una de las principales razones para invertir en furgonetas de ocasión es el precio. Los vehículos de segunda mano permiten a los compradores tener acceso a un medio de transporte con excelentes características, sin tener que invertir grandes cantidades de dinero que puedan afectar las finanzas de la empresa. A diferencia de los vehículos particulares de uso privado, las furgonetas de ocasión generan dividendos por su uso, por lo que el comprador no tiene que preocuparse por la depreciación natural de los coches. En un período de tiempo corto, tanto la organización como el propietario alcanzarán el retorno de su inversión y, además, podrán disfrutar de las ganancias obtenidas.

Por lo general, estos vehículos han pasado por una serie de controles y pruebas de calidad y rendimiento, lo que garantiza al comprador su eficiencia y durabilidad, sobre todo si se buscan furgonetas para trabajo continuo. Estos vehículos han sido reparados y revisados, de tal manera que cuenten con las exigencias mínimas de operación. Todas las furgonetas de ocasión deben cumplir con los estándares dictaminados por las normativas locales para la emisión de gases de efecto invernadero y de control medioambiental, lo que les permite movilizarse sin problemas y sin preocuparse por incumplir las leyes de transporte de mercancías o pasajeros.

Un amplio catálogo para clientes empresariales En el mercado se ofrecen furgonetas de ocasión de diferentes modelos y marcas, las cuales se adaptan al presupuesto y necesidad de cada persona o compañía. Gracias a esto, los compradores pueden acceder a vehículos de última categoría a precios bajos, sobre todo si no tienen la posibilidad de adquirir una furgoneta nueva. M10Selection cuenta con una amplia variedad de furgonetas de segunda mano para la venta, las cuales tienen una garantía de hasta 12 meses en caso de averías mecánicas. Esta compañía ha desarrollado un completo sistema de financiación con el cual espera que sus clientes corporativos puedan comprar el vehículo que les permita mejorar su operación e incrementar sus índices de crecimiento.

Los interesados solo deben acceder a la página web de M10Selection y elegir el modelo de furgoneta que mejor se adapte a sus necesidades y presupuestos. Los asesores que hacen parte de esta compañía están dispuestos a resolver todas sus dudas y acompañarlos en el proceso de compra y traspaso de su vehículo.