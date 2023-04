Nevado Realty es una agencia inmobiliaria que se dedica a la valoración de propiedades procedentes de herencias

Los inmuebles que se heredan necesitan una valoración inmobiliaria para realizar el proceso de repartición de bienes entre los herederos o para afrontar el pago de impuestos.

Sin embargo, determinar la tasación adecuada de una vivienda o piso por cuenta propia puede ser una labor compleja para algunas personas, especialmente, cuando no cuentan con experiencia en el sector inmobiliario, por lo que se podría incurrir en errores que favorezcan o perjudiquen a una de las partes.

Para evitar conflictos, existen inmobiliarias en Marbella especializadas en la valoración de propiedades procedentes de herencias. Uno de los servicios más destacados lo ofrece Nevado Realty, quienes han conformado un equipo de profesionales experimentados en este tipo de casos que proporcionan un servicio personalizado, cercano y con total y absoluta discreción. El cliente obtendrá así la valoración y procederán a la venta del inmueble procedente de herencia en la ciudad de Marbella.

Aspectos a tener en cuenta en la valoración de inmuebles heredados La herencia es un proceso mediante el cual los bienes de una persona fallecida pasan a ser propiedad de sus herederos. Al ser un trámite que involucra a varias personas, la valoración de un inmueble debe ser realizada por un tasador capacitado para analizar la propiedad tomando en cuenta algunos criterios básicos.

Principalmente, se debe establecer la tasación del inmueble teniendo en consideración el valor que este tiene en el mercado. Para eso, las agencias inmobiliarias en Marbella, como Nevado Realty, se basan en aspectos internos de la vivienda, como la antigüedad de la construcción, estado del inmueble, el tamaño, situación urbanística, entorno, etc. A la misma vez valoran aspectos externos como la ubicación de la vivienda o las posibles conexiones con el transporte público, acceso a las playas o al centro, entre otros elementos del entorno que pueden incrementar o disminuir el coste de la propiedad heredada.

Otro aspecto relevante durante el proceso es realizar el pago correspondiente de los impuestos una vez que se ha aceptado la herencia. En este sentido, los profesionales inmobiliarios especializados en tasación de herencias aconsejan el pago de los impuestos por sucesión y la plusvalía municipal, cuyo valor va a depender del valor catastral del inmueble y del tiempo que el fallecido haya sido dueño de la propiedad.

Expertos en la venta de propiedades en Marbella Vender una propiedad en Marbella puede ser una labor compleja si no se cuenta con agentes inmobiliarios expertos en la localidad. Debido a esta necesidad, Nevado Realty, a lo largo de aproximadamente 30 años, se ha encargado de ayudar a sus clientes a vender propiedades, ya sean propias o heredadas, abarcando todos los aspectos necesarios del proceso.

La firma acompaña a sus clientes desde la tasación de la propiedad, ofreciendo una valoración gratuita, sin compromiso, hasta las labores de home staging y la negociación con los posibles compradores. Además, aumentan las posibilidades de compra de los inmuebles de sus clientes, publicando los mismos tanto en su página web como en portales inmobiliarios nacionales e internacionales.

Contar con un servicio intermediario para la comercialización de una propiedad es un beneficio para los vendedores porque se evitan las diferentes problemáticas que surgen en relación con los trámites de compraventa. De ahí, la importancia de aliarse con un equipo de profesionales como los de Nevado Realty.