Mensajería instantánea para empresas con el servicio de Ommnio

Los sistemas tradicionales de comunicación interna de las empresas, como el SMS, intranet o el correo electrónico han quedado obsoletos a causa de los avances tecnológicos.

Hoy en día, existen aplicaciones de mensajería instantánea para empresas que facilitan las interacciones entre los empleados de las compañías, especialmente, los "esenciales", que no trabajan frente a un ordenador.

En este sentido, una herramienta cada vez más solicitada es Ommnio. La plataforma facilita la comunicación entre los trabajadores de una organización de manera ágil y eficiente y sin requerir datos de contacto de los empleados, con ello evitan tener que dar el número personal de WhatsApp para asuntos de trabajo.

Alternativa de comunicación para los empleados esenciales Según cifras, el 80% de la fuerza laboral del mundo son empleados sin escritorio, a pesar de eso, no cuentan con una tecnología adecuada para comunicarse con otros departamentos de las empresas, por lo que tienen que recurrir a usar su móvil personal para interactuar con sus compañeros de trabajo, en caso de no tener un teléfono corporativo.

Partiendo de esta necesidad, Ommnio ha desarrollado una aplicación multiplataforma disponible para iOS, Android y web, tan fácil de usar como un sistema de mensajería instantánea, pero con variedad de funcionalidades corporativas que mejoran la experiencia de comunicación en las empresas. Con ello, pretenden convertirse en el "slack de la fuerza laboral sin escritorio".

La plataforma ha sido diseñada con un sistema que proporciona mayor seguridad y protección de la información personal del usuario. Esto se debe a que los empleados son incorporados a la app por medio de un código QR, por lo que deja atrás la necesidad de solicitar número de teléfono de los empleados, cumpliendo así el Reglamento General de Protección de Datos.

Gracias a esta herramienta las empresas mejoran la comunicación interna entre toda la fuerza laboral, agilizan los procesos e incrementan la productividad y el rendimiento de los equipos.

Una sola app con una amplia variedad de funcionalidades corporativas Además de ser una potente herramienta de comunicación interna, Ommnio ha integrado un chatbot con inteligencia artificial que puede programarse para emitir respuestas a consultas frecuentes de los empleados. De este modo, es posible automatizar información recurrente, proporcionando un mayor ahorro de tiempo a los equipos de las organizaciones.

Otra de las funcionalidades destacadas es que facilita la distribución de documentos individuales como nóminas y certificados personalizados de manera masiva, por medio de Docubot. El Bot carga los documentos de cada trabajador, cambia los nombres, encripta y envía la versión personalizada a cada usuario de forma ágil y eficiente, y sin necesidad de integrar con terceros sistemas.

Por otro lado, reduce el papeleo y la impresión de documentos, facilitando la firma de documentos de manera digital y rápida a través del móvil. Además, permite almacenar documentos en la nube y enviar recordatorios a los empleados pendientes por firmar un documento con tan solo un clic.

Finalmente, la app tiene un bot de registro de horario que envía notificaciones a los empleados minutos antes de su horario de entrada. Asimismo, registra el tiempo efectivo de trabajo de cada trabajador, por lo que los supervisores tienen datos precisos sobre el rendimiento de cada empleado.