Multimodal, cuál ha sido la evolución logística de la cadena de frío

Multimodal Altamira, empresa experta en manejo y transporte de carga, cuenta en su esquema logístico con Almacenes de Refrigeración y Congelación, una instalación dedicada a mantener un ambiente controlado para el resguardo, la conservación y la inspección de mercancías perecederas.

Garantizar que no existan variaciones en la temperatura, no solo durante el almacenaje, sino a lo largo de todo el proceso, incluidos la entrega y recepción de las cargas, es la columna vertebral de este segmento de negocio.

Sus cámaras alcanzan hasta los -25 °C, lo que varía acorde a lo que el producto requiera para conservar sus propiedades, extendiendo así su ciclo de vida. Asimismo, cuentan con servicios complementarios como el cross dock o cruce de andén, reduciendo considerablemente tiempos de almacenaje y costes logísticos para sus clientes, gracias a su pasillo de transferencia y circulación climatizado. Sus tomas eléctricas para entregar energía a contenedores refrigerados, o reefers, les permiten optimizar los resultados de la cadena de frío.

A este modelo se suma un Punto de Verificación e Inspección de Zoosanitaria, regulado por las autoridades SADER-SENASICA, en el que a diario se inspeccionan productos o derivados de origen animal o acuícola fuera del puerto, facilitando los procesos de transferencia a sus clientes y poniendo a Altamira en el mapa para la recepción de este tipo de mercancías.

Debido a que resulta fundamental el no “romper” ningún eslabón del suministro de frío para asegurar así la calidad de los perecederos, Multimodal cierra este círculo de forma virtuosa, con modernas unidades de transporte refrigerado que permiten trasladar las cargas a temperaturas estables.

Con estas y otras acciones, Grupo Multimodal continúa a la vanguardia y comprometido a hacer logística que da confianza como lo ha hecho durante más de 24 años.