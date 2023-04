D’primeramano.net, la revista digital que permite a los residentes hispanos informarse sobre la economía en Estados Unidos

Los hispanos que actualmente residen en Estados Unidos son más de 62 millones, según las últimas estimaciones del Censo del 2021. Este dato resulta significativo a la hora de referirse al grupo étnico más grande, ya que los inmigrantes componen alrededor del 19% del territorio norteamericano.

A nivel económico, los integrantes de la comunidad hispana pagan millones de dólares al año en impuestos al erario púbico. De allí surge la necesidad de estar debidamente informados. En este contexto, D’primeramano.net es una revista digital donde los residentes hispanos pueden informarse sobre la economía en Estados Unidos y acceder a otras secciones.

Información actualizada sobre la economía estadounidense Las diversas circunstancias cotidianas que se entrecruzan en la economía de Estados Unidos inciden de forma directa en los inmigrantes hispanoamericanos, más allá de provenir de perfiles demográficos y económicos heterogéneos.

Esto se explica en que, independientemente del estatus migratorio, de sí se tiene permiso de trabajo o no o de sí se adquirió o no la ciudadanía norteamericana, deben afrontar los costes de vida como cualquier ciudadano estadounidense y participar del régimen tributario. Por tal motivo, resulta importante poder acceder a informaciones en su propio idioma que sean fidedignas, ahonden en detalles y estén actualizadas de forma continua.

La revista D’primeramano, con sede en Sacramento (capital del Estado de California), reúne todos estos requisitos informativos para los residentes españoles y latinoamericanos. Si bien no posee un apartado específico sobre economía, el sitio digital incluye contenidos de esta temática con un estilo objetivo de redacción, visión analítica y un lenguaje accesible para cualquier tipo de lector. Otra característica reconocible es que el equipo profesional que compone a la empresa produce análisis prudentes y responsables de los hechos.

Esto, en materia informativa, adquiere mucha importancia en momentos donde la tasa de inflación, sumado al pánico de un posible efecto dominó en el sector bancario por la quiebra de Silicon Valley Bank, ocupa las primeras planas de los medios de comunicación en Estados Unidos.

Una de las revistas más valoradas para la comunidad de habla hispana La revista, que tiene como SEO a Miguel Borges, posee otras secciones con informaciones de interés general, política, deportes, música, internacional, salud, cine y televisión. Además del contenido destinado a los inmigrantes hispanos, su política editorial hace énfasis en los anuncios publicitarios de sus anunciantes.

D’primeramano.net también apunta a que los españoles y latinos puedan beneficiarse de las ofertas de productos y servicios que están en su comunidad o próximos a ellos.

En este sentido, el medio de comunicación realiza eventos para estimular la intervención de los ciudadanos hispanoamericanos radicados en Sacramento, en otros puntos del Estado californiano o de Norteamérica.