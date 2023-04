La nueva aplicación al servicio de administradores y propietarios, EJUNTAS

EJUNTAS, es una de las primeras plataformas digitales online que permite la participación activa en los procesos de decisión de las comunidades de propietarios, facilitando la comunicación y el conocimiento de los principales datos de interés para los propietarios.

Una de las mayores ventajas de la aplicación es que permite que todas las acciones relacionadas con la adquisición de información se hagan desde la propia casa. Además, la aplicación está estudiada para facilitar, con gran facilidad y agilidad, el intercambio de opiniones, preguntas, sugerencias, etc., entre todos los vecinos de la comunidad, lo cual permite un alto grado de conocimiento sobre la realidad de la comunidad en todo momento.

La ventaja de esta facilidad de información y comunicación tiene, además, una consecuencia muy positiva tanto para los vecinos como para el administrador de la comunidad y es que los temas lleguen conocidos y preparados a la junta de vecinos, agilizando, por una parte, el desarrollo de la misma y, por otra, facilitando, por el previo conocimiento, la toma de decisiones de mayor interés para toda la comunidad.

La nueva aplicación EJUNTAS, entre otras muchas ventajas, permite, con días de antelación, que los puntos del orden del día conocidos previamente por los vecinos puedan ser analizados y estudiados por cada uno de ellos en sus propios domicilios. Una vez estudiados, la aplicación permite la posibilidad de participar, no solamente en el momento de la junta, sino, ante la imposibilidad de asistir, el votar en fechas previas, consiguiéndose con ello la plena participación no solo de los vecinos presentes o representados, sino también de todos aquello que hayan querido participar y votar previamente

Otra gran ventaja es que el estudio y análisis previo de los temas por parte de los vecinos, a través de la aplicación, permite al administrador que la mayoría de los puntos puedan llegar ya tratados y valorados por los vecinos que han participado previamente, con lo cual se acortan los tiempos, casi siempre excesivos, en el desarrollo de la junta de vecinos.

La aplicación EJUNTAS tiene, entre otras muchas ventajas, el desarrollar fácilmente y con comodidad, una política informativa permanente sobre las actuaciones acordadas en la junta de vecinos, con lo cual el vecino tiene la posibilidad de conocer de manera permanente y directa, la situación del mantenimiento de la comunidad. Junto con esa facilidad de comunicación, la aplicación permite igualmente el facilitar toda clase de aclaraciones sobre los puntos acordados, las actuaciones llevadas a cabo sobre los mismos, las dificultades surgidas y en definitiva sobre el estado de actuación en relación con los puntos acordados.

Esta ventaja no solo es útil a los vecinos, que les permite estar perfectamente informados, sino que también reduce drásticamente el número de llamadas, emails y consultas con la administración de fincas, lo cual redunda en una clara ventaja tanto para los vecinos como para el propio administrador, que ve facilitada su labor informativa a los vecinos y su capacidad de trabajo en bien de la comunidad.

En conclusión, ACTIVAGF se ocupa de la administración de fincas integral online, adaptándose a los nuevos tiempos y ofreciendo un entorno online sencillo para agilizar las tareas necesarias.