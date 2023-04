Kiwihopp y su formación intensiva e intercultural de un bootcamp en el extranjero

El contexto laboral demanda nuevas capacidades y una gran habilidad de adaptación a los cambios. De hecho, según el informe Future of Jobs Report 2020 del Foro Económico Mundial, entre 2021 y 2025 desaparecerán 85 millones de empleos, pero surgirán otros 97 millones en profesiones o funciones que aún no existen o no están consolidadas.

Asimismo, tales dinámicas provocarán que casi 375 millones de personas en el mundo cambien de trabajo, enfrentando desafíos de adaptación. Ante esto, Kiwihopp ofrece la formación intensiva e intercultural de un bootcamp en el extranjero en temas aparecidos laboralmente.

Encontrar oportunidades en el nuevo contexto laboral con cursos Los bootcamps que ofrece Kiwihopp son cursos cortos de entre uno y seis meses que ofrecen una formación intensiva en asuntos específicos que, según se ha podido detectar tras estudiar el mercado laboral, tienen una enorme demanda profesional. Se trata de cursos que puede dar un perfil laboral más atractivo a sus participantes, al aportar especialidad en aspectos puntuales o darle un giro hacia áreas donde los profesionales son más aptos. Por ejemplo, dentro de las formaciones de este tipo que Kiwihopp pone a disposición de las personas, se encuentran bootcamps en Digital Product Manager, Ciberseguridad, Diseño UX/UI o Talent Management que pueden tener lugar en Barcelona, Madrid y Lisboa; y en Código o Data Science, que se realizan en Bali.

Experiencias educativas y culturales únicas y transformadoras Sobre esta oferta, cabe destacar que los bootcamps de Kiwihopp ofrecen la oportunidad de estar inmerso en un ambiente de aprendizaje internacional, a la vez que estudiar en el extranjero permite aprender de otros alumnos y profesores provenientes de diferentes culturas y orígenes y, de esta manera, aprovechar estas nuevas perspectivas para ampliar los horizontes y enriquecer la experiencia educativa.

Asimismo, estos cursos permiten estudiar en un ambiente internacional que ayuda a desarrollar habilidades interculturales clave, como la comunicación efectiva, la adaptabilidad y la empatía, todas ellas de gran importancia en el cambiante contexto laboral de la actualidad.

Adicionalmente, los bootcamps de Kiwihopp son una excelente manera de mejorar y consolidar el dominio de idiomas extranjeros, ampliar las redes profesionales más allá de las fronteras del país de origen y contar con contactos a nivel global y vivir así una experiencia cultural única al explorar nuevos lugares, costumbres y alimentos.

Para que las personas accedan a estos programas, Kiwihopp cuenta con presencia en ciudades de tres continentes: Barcelona, Auckland y Santiago de Chile, desde donde ofrece asesoría para la toma de decisiones y los cursos más indicados para la proyección de cada perfil profesional. Por esta razón, los bootcamps de Kiwihopp son una gran oportunidad para crecer como persona y profesional, en línea con las nuevas demandas del mercado laboral, y vivir experiencias inolvidables y transformadoras.