Especialidad y disponibilidad para mejorar la productividad de las empresas

Acudir a los servicios de una empresa de soporte técnico informático puede ofrecer diferentes beneficios a una compañía, como la reducción de costes, la mejora en la eficiencia, una mayor seguridad, la actualización tecnológica constante y contar con asistencia en cualquier momento.

Teniendo esto en cuenta, Eskape pone a disposición de las empresas su gran trayectoria y sus servicios especializados de soporte técnico informático con excelentes resultados para que puedan resolver sus necesidades tecnológicas y potenciar sus estrategias de crecimiento con ventajas sobre la competencia.

Especialidad y una gran disponibilidad para que los problemas no afecten la productividad de las empresas Los servicios de soporte técnico informático de Eskape ayudan a resolver problemas tecnológicos de sus empresas clientes tanto de manera presencial como remota, lo que aumenta la eficiencia en las operaciones y permite reducir los costes asociados a la interrupción de las labores cuando ocurren este tipo de contratiempos. Asimismo, Eskape ofrece soporte durante las 24 horas del día y los siete días de la semana, en una disponibilidad que permite atender rápidamente las incidencias, logrando al mismo tiempo que los empleados de la empresa puedan dedicar más tiempo a tareas productivas en vez de intentar resolver por su cuenta los problemas técnicos.

Por otro lado, el trabajo especializado de Eskape fortalece los sistemas de seguridad de la información de las compañías y se mantiene constantemente a la vanguardia en cuanto a los adelantos tecnológicos, de manera que sus clientes tengan ventajas competitivas frente a las otras empresas de su sector.

Adicionalmente, Eskape ofrece paquetes de servicios que se adaptan tanto a las necesidades de empresas pequeñas y medianas, que no cuentan con profesionales en tecnologías de la información, y necesitan soluciones para sus operaciones, como a la demanda de compañías que sí tienen un equipo de IT, pero necesitan apoyo en sus estrategias de expansión o en la posibilidad de externalizar el soporte a sus usuarios finales.

Finalmente, estos paquetes de servicio son flexibles porque pueden contratarse para responder solo a necesidades específicas o para su disponibilidad de manera estacional, en los casos en que las empresas necesitan del soporte en periodos específicos del año por las características de su negocio o porque su equipo de IT se va de vacaciones.

¿Por qué elegir la trayectoria y capacidad de Eskape? Como carta de presentación de sus servicios, Eskape cuenta con 21 años de trayectoria en los que ha podido dar respuesta a las necesidades tecnológicas de 12.305 usuarios y responder a más de 33 mil solicitudes al año, entre otras cifras que demuestran la confianza que los clientes han depositado en la capacidad de la empresa para ofrecer resultados.

Teniendo en cuenta que la demanda de soporte y profesionales en tecnologías de la información se duplica cada dos años en España, los servicios de Eskape son una alternativa indispensable para que las empresas puedan mantenerse eficientes, competir con éxito en el mercado y transmitir útiles experiencias a sus usuarios.