Lex Program explica qué es el phising y cómo pueden ayudar sus soluciones

Los ciberataques están a la orden del día. Estas amenazas informáticas que ocasionan fugas de información, tales como datos bancarios o datos de identidad, se han convertido en un dolor de cabeza tanto para los sujetos físicos como para los jurídicos. Nadie se salva de poder ser víctima de un ciberataque.

El phishing es una técnica utilizada por los atacantes para obtener información confidencial. Los ciberdelincuentes envían mensajes suplantando a una entidad (red social, servicio público o entidad bancaria) para manipular al destinatario del mismo para que realice una determinada acción que puede poner en riesgo sus datos personales. El medio de difusión más utilizado para este tipo de ciberataque es el correo electrónico, aunque también se propaga por redes sociales o mensajería instantánea.

En este sentido, la destacada compañía Lex Program, experta en compliance y privacidad, hace un balance y ofrece soluciones en ciberseguridad para estos casos. La trayectoria de Lex Program en el desarrollo de banners de cookies de última generación y de modelos de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) para realizar textos legales y evaluaciones de riesgos técnicos de páginas web ha permitido que muchas empresas se encuentren protegidas de manera permanente. Los productos de esta compañía ayudan a los editores web a cumplir las leyes nacionales e internacionales sobre privacidad.

Servicio de auditorías de Lex Program Para proteger a las empresas y personas físicas de este delito, Lex Program cuenta con un completo servicio de auditorías con LEX 4Audit para evaluar los riesgos de seguridad informática y legal de las páginas web, además de garantizar la buena gobernanza, la protección al consumidor y las regulaciones económicas. Lex Program analiza si las páginas web cumplen la ley correspondiente a su ámbito de mercado geográfico, así como si cumple las leyes de protección de datos, protección infantil y propiedad industrial e intelectual.

En primer lugar, el equipo de profesionales de Lex Program realiza una inspección en profundidad para identificar si existen vulnerabilidades para el posible ingreso de ciberdelincuentes. En este sentido, se analiza si el portal cumple con las leyes de mercado geográfico, protección de datos, protección infantil y propiedad intelectual e industrial, así como las certificaciones ISO-IEC 27001, el anexo 18 ISO-IEC 27701 sobre la gestión de la información de privacidad y la formalización de estándares de seguridad como NIST o PCI DSS (estándar de seguridad de datos de la industria de pagos con tarjeta), entre otros.

Por su parte, el software de hacking ético de Lex Program reconoce los ataques de penetración o denegación de servicios, es decir aquellos que intentan hacer que un recurso en Internet no esté disponible, colapsándolo con tráfico para que su funcionamiento sea incorrecto. A su vez, estudia los certificados, permisos, troyanos de puerta trasera (backdoors) y códigos maliciosos, además de ofrecer encriptaciones del correo electrónico para la integridad de los datos transmitidos.

Otras soluciones informáticas de Lex Program Lex Program dispone del software LEX 4Web, un banner de cookies website compliance. Este software permite la actualización dinámica de las políticas de privacidad, con adaptaciones automáticas a las leyes nacionales e internacionales. De esa forma, cumple con las solicitudes desde los navegadores de los usuarios.

Por otro lado, la Privacy Protection Platform es uno de los desarrollos más solicitados a la compañía, ya que deja anónima la identidad del propietario frente a terceros, con manejos exclusivos de perfiles, seguridad técnica zero trust, encriptación de datos y contenidos sostenibles. Todo ello contribuye a que los intentos de phishing no tengan ningún efecto.