JOBarcelona conmemora su decimoprimera edición en el Palau Blaugrana

JOBarcelona'23, la Hiring Fair Internacional de referencia para talento júnior, reabre sus puertas este jueves, 27 de abril en el Palau Blaugrana. Este año, más de 120 empresas líderes se unen para ofrecer más de 1.000 oportunidades profesionales.

En JOBarcelona, candidatos júniors de todos los backgrounds académicos pueden conectar con los equipos de recursos humanos de las empresas participantes, descubrir las últimas tendencias del mercado laboral, participar en talleres, conferencias y retos e incluso ganar premios. Todo esto mientras amplían su red de contactos y dan un salto en su carrera profesional.

Las empresas e instituciones participantes son líderes en todos los sectores y tienen ofertas para todos los backgrounds académicos. Algunos de ellos son: Gran Consumo, Tecnológico-Digital, Ingeniería, Farmacéutico, Logístico, Consultoría, Educación, Químico, Bancario-Financiero, Asegurador, Turístico, Ocio, Distribución, Auditoría, Legal, Consultoría, Medioambiente, Energía, Servicios, Universitario, Fundaciones e Instituciones, entre otros.

Las empresas que estarán presentes en esta decimoprimera edición son: Adidas, ADP, Ametller Origen, Anav, Axis Corporate, Banc Sabadell, Becadvisor, Bertrandt, Cargill, Carrefour, Danone, DNV, Ecovadis, Edag, Elecnor, Embassy of Canada in Paris, Endesa, Engie, Eurocontrol, Factorial, Farma Leaders, GI Group Holding, Grocasa, Grupo Agbar, Haribo, Hospital Sant Joan de Déu, Inetum, Iplan, Kaplan, Kostal, La Vostra Llar, Leroy Merlin, Mango, Mesoestetic, Obramat, Omya, OK Mobility, OVB, Palfinger, PIMEC, Sanitas, Seat, Securitas Direct, Singularis, Sixt Rent a Car, Talento Ephos, Talent Point, TD Synnex, Tekman Education, Travelperk, Unilever, Vanderlande, Vinci, Viseo, Werfen, Work in Austria y Zurich, entre otras.

Para participar, los candidatos deberán registrarse gratis en la web de JOBarcelona y descargar su entrada en formato PDF desde la misma plataforma del evento.

JOBarcelona'23 permitirá a los candidatos recibir orientación profesional, informarse y conocer las vacantes de trabajo y prácticas que existen actualmente en las empresas participantes. Podrán aplicar a ellas y entrevistarse con los equipos de recursos humanos. Además, podrán participar en masterclass, conferencias, talks, workshops, entrevistas one to one, Talent Days, retos, gamificaciones y ganar premios.

Los participantes pueden aplicar antes, durante y después del evento a las distintas oportunidades profesionales exclusivas que las empresas les brindan.

Actividades en JOBarcelona’23 Los candidatos podrán participar y apuntarse en más de 90 conferencias, masterclass, mesas redondas y workshops a lo largo del día. Durante el evento, los participantes podrán experimentar procesos de selección innovadores, conocer más sobre las entrevistas del futuro, realizar su foto CV y conocer su potencial.

Tendrán la oportunidad de asistir a conferencias donde aprenderán todo sobre las empresas reclutadoras, cómo posicionar una marca personal, como definir su futuro profesional, crear una página web desde cero, cómo hacer networking y mantener contactos, cómo dominar el algoritmo y utilizar la inteligencia artificial para conseguir trabajo, descubrir las mejores empresas donde trabajar, estrategias para conseguir objetivos profesionales, y mucho más.

También podrán participar en dinámicas grupales e intercambiar experiencias con otros candidatos. Además, habrá otros talleres especializados en mindfulness o yoga y se celebrará la gran final del reto de programación IT Hackathon.

El IT Hackathon es una competición de programación en disciplinas Front-end, Back-end y Data Science, que celebrará su gran final presencial durante la jornada. Los finalistas, que habrán hecho un reto previo desde casa, se dividirán en seis equipos patrocinados por las empresas e instituciones líderes: Adidas, Danone, Diputació de Barcelona, EDAG, Fundación Telefónica y Nestlé.

Todos los candidatos tendrán acceso a una zona social habilitada donde durante todo el día disfrutarán de animación musical de la mano de los artistas y locutores de Flaix Bac (emisora oficial del evento), Andreu Presas y Marc Frigola. También podrán ampliar su networking con otros candidatos, profesionales de diferentes sectores y backgrounds.

Talent Point HRC se encuentra organizando la séptima edición de JOBMadrid, evento que seguirá el mismo formato y que se celebrará el 22 de noviembre en Truss Madrid, WiZink Center.