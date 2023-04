Salinas Packaging Group refuerza su capacidad productiva en el sector calzado con una inversión de 2M€

El grupo español productor de packaging de lujo planea mejorar y aumentar la producción en el sector un 60% para el 2024. El objetivo principal es proveer al sector de todo el Know- How, la reactividad y la competitividad que la compañía ha ido adquiriendo tras más de 25 años inmersa en el sector lujo. Salinas Packaging Group cerró 2022 con una facturación de 38M€, este giro estratégico responde a sus planes de crecimiento y especialización. Salinas Packaging Group, empresa líder en España en el diseño, desarrollo y producción de packaging en cartón rígido para el sector lujo, con más de 25 años de historia, ha inaugurado una nueva unidad de negocio especializada en el sector calzado. El grupo ha experimentado desde 2020 una gran transformación gracias a una importante expansión internacional y a una readaptación de todos los procesos internos hacia un modelo de negocio basado en la industria 4.0, y la sostenibilidad.

La nueva unidad de negocio permitirá a Salinas Packaging Group reforzar el control de la cadena de suministro de packaging para moda en las áreas más importantes de producción de calzado ubicadas en España: Elda, Petrel, Villena, Almansa, Islas Baleares y Arnedo (donde ya cuenta con un importante centro logístico).

El packaging para moda y calzado supone para Salinas Packaging Group un 13% de su facturación total. En este sentido, la empresa prevé un crecimiento superior al 60% para 2024 gracias a esta nueva unidad de negocio creada bajo unos vectores de diferenciación muy claros: cercanía física al sector, una gran fuerza de propuesta y resolución de proyectos.

Además, el 100% de procesos son in house, y cuentan con una estrategia sostenible de negocio con fuerte orientación a las políticas ESG. Pero las novedades no quedan ahí: la unidad productiva consta de 6.000m2 de superficie útil, cuya inversión en su adaptación logística y tecnológica es de 2 millones de euros.

Antonio Martínez, CEO de la entidad, comenta: "Después de tantos años de trabajo en la industria del calzado, de tantos altibajos en este sector, me hace muy feliz poder ofrecer esta propuesta de calidad al mercado. Además, el directivo añade: "confío en el sector, lo está haciendo realmente bien, seguimos siendo una potencia mundial en la fabricación de calzado.’’

En 2022 la compañía experta en estuchería exclusiva y personalizada obtuvo una facturación de 38M€, gracias a una importante expansión internacional y a una readaptación de todos los procesos internos hacia un modelo de negocio basado en los conceptos ESG. Certificados como RESIDUO CERO, ECOVADIS GOLD y un plan de descarbonización que incluye las energías renovables, la financiación sostenible y la compensación mediante la reforestación avalan este nuevo modelo empresarial.

Estos resultados han supuesto para la organización duplicar su crecimiento en menos de tres años, pese a haber tenido que hacer frente a constantes momentos críticos como la crisis COVID, de energía y de materias primas. Tras este fin de ejercicio, la marca ha publicado un nuevo plan estratégico donde anuncia la intención de seguir acelerando esta estrategia, así como fortalecer su posicionamiento y organización por tipos de producto y sector.

Decisiones como esta permitirán a la empresa llevar a cabo sus planes de crecimiento que, a corto plazo, incluyen la creación de una gran sección de artes gráficas equipada con la última tecnología para la impresión y acabados, así como la ampliación de su gama de productos, para seguir ofreciendo las mejores soluciones integrales y sostenibles al sector del packaging de lujo.