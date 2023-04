El precio de la luz, ¿gratuito durante una franja horaria?

Los ciudadanos han podido leer en algún periódico de semanas anteriores que el precio de la luz llegaría a ser gratis. Sin embargo, cabe tener cuidado, gratis en el mercado mayorista no supone que sea gratis para el consumidor. Y fue lo que sucedió el domingo 2 de abril. Se produjo la siguiente situación en el mercado mayorista:

De 00:00 a 01:00 horas: 19 euros/MWh.

De 01:00 a 02:00 horas: 18,6 euros/MWh. ​

​De 02:00 a 03:00 horas: 18,34 euros/MWh.

De 03:00 a 04:00 horas: 18,16 euros/MWh.​

De 04:00 a 05:00 horas: 18,16 euros/MWh.

​De 05:00 a 06:00 horas: 18,16 euros/MWh.

​De 06:00 a 07:00 horas: 18,46 euros/MWh.

​De 07:00 a 08:00 horas: 18,6 euros/MWh.

​De 08:00 a 09:00 horas: 18,46 euros/MWh.

​De 09:00 a 10:00 horas: 14 euros/MWh.

​De 10:00 a 11:00 horas: 4,16 euros/MWh.

​De 11:00 a 12:00 horas: 0,1 euros/MWh.

​De 12:00 a 13:00 horas: 0,1 euros/MWh.

​De 13:00 a 14:00 horas: 0,1 euros/MWh.

​De 14:00 a 15:00 horas: 0 euros/MWh.

​De 15:00 a 16:00 horas: 0 euros/MWh.

De 16:00 a 17:00 horas: 0 euros/MWh.

​De 17:00 a 18:00 horas: 0 euros/MWh.

​De 18:00 a 19:00 horas: 0,19 euros/MWh.

​De 19:00 a 20:00 horas: 18,16 euros/MWh.​

De 20:00 a 21:00 horas: 40,0 euros/MWh.

​De 21:00 a 22:00 horas: 50,0 euros/MWh.

​De 22:00 a 23:00 horas: 45,1 euros/MWh.

​De 23:00 a 24:00 horas: 40,0 euros/MWh.

(Fuente: La información)

Además, no fue necesario aplicar el tope del gas, ya que su cotización en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas) se mantuvo por debajo del límite fijado por el gobierno para abril. Para el consumidor final el precio ese día no fue gratis, pero sí fue bastante asequible.

Pero no hay que dejarse nublar por los precios bajos porque, como se puede ver, la fluctuación en el mismo día y durante el resto del mes es bastante importante.

