4 razones por las que el interim management beneficia a las empresas de Private Equity

Arnaud Quetin es Director de Manager in Motion, dando servicio a las organizaciones para crecer. Enfocado en los retos claves: modelo de negocio, procesos, personas y promoviendo una comunidad de ejecutivos interinos de alto rendimiento para reimaginar e implementar la transformación empresarial.

El director, explica: "Recuerdo cuando me puse en contacto con algunas boutiques de private equity (P/E) en España el año pasado, en relación con dos investor teasers con una oportunidad de servicios integrales de movilidad eléctrica, por un lado, y para un grupo de consultoría de transformación digital, por otro lado. Ambos proyectos habían surgido de nuestra red de interim managers, gracias a sus funciones ejecutivas cercanas a los consejos de administración de varias pymes. Si bien presenté estas oportunidades de participación o adds-on a la cartera de inversiones del P/E, nuestras actividades principales en Manager in Motion son brindar servicios de gestión ejecutiva para aquellas empresas que necesitan superar una casuística y alcanzar el siguiente nivel de rendimiento".

A ello, añade que no deja de sorprenderle la falta de uso de estos recursos ejecutivos interinos como una solución eficiente para apoyar a las empresas participadas del P/E. Un director interino se puede agregar estratégicamente al equipo de una empresa en una variedad de casuísticas, como parte de un proceso due diligence para evaluar oportunidades de inversión en un determinado sector, materializar una integración posterior a una adquisición, desbloquear un Ebitda para un exit o carve-out, implementar nuevos procesos y procedimientos, o cerrar un gap ejecutivo entre el equipo directivo entrante y saliente. La introducción de un talento ejecutivo interino también es un gran apoyo para la participada, sea con mayoría o minoría, para ayudar a ejecutar un plan estratégico de +100 días durante un período de transición clave. Dicho esto, aclara que un recurso temporal contratado para liderar e impulsar el alcance de un proyecto estratégico es sinónimo de fuerte compromiso, considerando que el propósito principal es lograr objetivos claros y preestablecidos.

Acceso rápido y flexible a talentos con capacidad de ejecución pragmática La prestación del soporte interim management se brinda a una participada durante un corto período de tiempo. Así pues, el interim manager debe ser operativo desde el primer día. Su capacidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del negocio, las responsabilidades asignadas y la cultura de la empresa son habilidades esenciales que se han nutrido de la experiencia y las mejores prácticas de haber liderado diferentes proyectos de gestión del cambio.

Fuertes habilidades interpersonales y alineado con la visión del P/E Ser capaz de comunicarse de manera efectiva en todos los niveles y actualizar a los miembros del equipo de manera concisa es parte de lo que hace que una misión ejecutiva interina sea exitosa. Al incorporar un recurso con una actitud positiva, empatía y humildad permite al interim manager integrarse muy rápidamente en el equipo existente y contribuir al valor sostenible que aporta el P/E.

Centrarse en objetivos específicos e implementar prioridades El interim manager es contratado para lograr objetivos claves de corto-medio plazo. Según la situación que la empresa participada requiera solucionar, este recurso externo contará con el conjunto de habilidades específicas. Por ejemplo, la empresa puede necesitar ayuda para mejorar el cashflow/capital circulante o cumplir con las normas de reporte US Gaap, implementar una transición hacia otro ecosistema ERP/CRM/BI, optimizar las compras o aumentar la capacidad de producción de una planta.

Profesionalidad y pasión de los candidatos interinos a nivel ejecutivo Las soluciones de interim management siempre se personalizan según las necesidades de las organizaciones, y es posible que los ejecutivos interinos no tengan el mismo currículum típico que los ejecutivos en plantilla, pero pueden ser la pieza única del rompecabezas que se busca para desbloquear una casuística. Tienen un alto nivel de experiencia en uno o varios sectores industriales, con sólidas habilidades técnicas y funcionales.

En definitiva, el recurso temporal adecuado para una cartera de participadas puede marcar una gran diferencia a corto plazo, puede ayudar a agilizar los procesos, generar confianza, motivar al equipo y contribuir al logro de los objetivos colectivos. Actualmente, en marzo 2023, Arnaud Quetin sigue sorprendiéndose de que sea una solución ejecutiva de Management as a Service (eMaaS) aún infrautilizada pero poderosa, sin costes fijos y con un retorno de inversión sostenible para la participada y tus propios inversores.

Encontrar un buen interim manager (ejecutivo temporal) es como encontrar un buen P/E (socio temporal). Requiere un buen match entre las partes, sea donde sea que surge la necesidad, bien en alta dirección o bien en mando intermedio.

Manager in Motion proporciona una cartera de candidatos preseleccionados para abordar retos claves con alto impacto en el negocio. Las boutiques de P/E tienen actualmente mayores oportunidades para capitalizar sus inversiones de manera más eficiente con talentos ejecutivos específicos de la industria y disponibilidad a corto plazo para asegurar la gestión del cambio que se requiere de forma ágil.

Para descubrir más beneficios para los participantes, se puede contactar con arnaud.quetin@managerinmotion.eu.

"Pide ayuda. No porque seas débil. Si no porque quieres mantenerte fuerte", Les Brown.