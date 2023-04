Atalanta y Abogadas cancela 40.000 euros en 3 meses en el Juzgado Mercantil número 3 de Gijón

Atalanta y Abogadas: expertas en derecho concursal, especialistas en la ley de la segunda oportunidad y concurso de acreedores para empresas Atalanta y Abogadas es un despacho de abogadas especializado en derecho concursal, administración y mediación concursal.

Uno de los casos más recientes atendidos por Atalanta y Abogadas es el de una chica de Gijón que ha cancelado 40.000e con la Ley de la Segunda Oportunidad.

Desde el despacho de Atalanta y Abogadas comparten el caso:

C, esta chica de Gijón vivía en una constante lucha contra las deudas que la habían abrumado durante años. El estrés, la ansiedad y el pánico formaban parte de su día a día, y su vida se había convertido en una carga pesada y asfixiante. Durante mucho tiempo, su única preocupación había sido pagar sus deudas, lo que le consumía todo su tiempo y energía. Esta situación la dejaba sin opciones para el ocio y las amistades, y le impedía cuidar de su salud mental y física. Ahora, tras haber saldado todas sus deudas, C siente que ha renacido y que puede vislumbrar un futuro lleno de esperanza". La experiencia de esta chica de Gijón es un ejemplo de cómo la ley de la segunda oportunidad puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a salir de situaciones financieras difíciles. Con la ayuda de un buen despacho de abogados y el marco legal adecuado, es posible superar los obstáculos y comenzar de nuevo con una deuda cancelada y una nueva oportunidad de vida.

Ley de la Segunda Oportunidad

La ley de la segunda oportunidad es un recurso jurídico que permite a particulares y autónomos salir de una situación de sobreendeudamiento.

¿Qué se logra mediante la ley? Ajustar las deudas a las posibilidades económicas reales del deudor. Gracias a ella se puede reestructurar y reducir las deudas y, en el mejor de los casos, no tener que pagarlas.

Atalanta y Abogadas, cuenta con oficinas en toda España y tienen 100% casos de éxito.

Gracias a su formación académica especializada y a su larga y constatada experiencia, ofrecen fiabilidad y resultados a sus clientes.

Para más información, visitar:

Ley segunda oportunidad Gijón

www.atalantayabogadas.es

Es posible consultar su Red de Oficinas