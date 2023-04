Marcas como Omorovicza o Boutijour explican qué es la tendencia BYB Trend de belleza

En muchas ocasiones se abusa del uso de productos variados en la piel y después se sufre las consecuencias En los últimos años, con el afán de exfoliar e iluminar la piel para tenerla con más glow y sin apenas poros, se ha pasado de frenada. Cada vez hay más pieles con acné, alteradas e hipersensibilizadas. Expertas del sector han dado con la solución para ponerle fin y explican la tendencia que dominará 2023.

La tendencia BYB, ¡al rescate! Rojeces, sensibilidad. La piel está pagando las consecuencias de los años locos y frenéticos de experimentos beauty para iluminarla y que esté joven y radiante. En muchas ocasiones se ha creído que se era experta en belleza y se ha jugado a probar con polihidroxiácidos, retinoides, exfoliaciones, tratamientos en cabina, altas concentraciones de vitaminas… que funcionan muy bien, pero pueden desequilibrar la piel cuando se solapan y se abusa de ellos. Suerte que este 2023 ha llegado la tendencia BYB, o, lo que es lo mismo: "boosting your barrier", es decir, reforzar la barrera está de moda.

¿Qué es la tendencia BYB?

Se ha dejado de lado la apuesta por una piel perfecta porque, en el camino, quizás se ha destrozado literalmente, y hay que tratar a ese tejido damnificado. "La aplicación en exceso de retinoides, vitamina C pura, alfahidroxiácidos, betahidroxiácidos, polihidroxiácidos… puede derivar en patologías como la hipersensibilidad cutánea o el acné por sensibilidad, cuando la piel intenta equilibrarse generando un exceso de sebo y aparecen granitos", aclara Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Incluso, con la piel irritada y sensible, es posible que ella misma haya intentado autocurarse ¿Cómo? "Generando más grasa para recuperar esa barrera. Y como parte de esa defensa, puede producir grasa en exceso que acabará generando brotes de granitos", explica Bella Hurtado, responsable técnica de Boutijour, quien añade que "también podemos ver rojeces en zonas puntuales como las mejillas".

Con la tez alterada, "hemos corrido a buscar la salvación, que ha dado lugar a una tendencia que dominará el 2023 y que denominamos BYB por sus siglas en inglés de boosting your barrier, es decir, reforzar la barrera para que la piel no esté tan alterada, evitando así los procesos inflamatorios y la pérdida de humedad", como explica Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de la firma Byoode.

¿Cómo hay que tratar la piel?

Ante granitos y rojeces provocados por la hipersensibilidad, el error más común es maquillar la piel sin haberla tratado, pero, por lo primero que hay que empezar, es por cuidarla como necesita. "Nos tenemos que asegurar que nuestra piel, que está en momentos bajos, retenga la hidratación que tanto necesita con principios como la dimeticona, vitamina F, es decir, la combinación de Omegas 3, 6 y 9, manteca de Karité…, Y ahí es donde entra en juego la tendencia BYB, que es la encargada de mimarla", comenta Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

La tendencia BYB vela por la piel, los expertos han preparado una lista de la compra con los mejores cosméticos para tratar la piel hipersensibilidad y para equilibrar la piel con una terapia de choque. Si se tiene tien la alterada, se recomienda hacer un poco de ayuno cosmético y reducir los productos, para apostar por uno de estos:

H.E.O. Mask, de Medki8, es una mascarilla en dos fases para mejorar la función barrera. La primera fase incluye humectantes; la segunda, emolientes y oclusivos, como la dimeticona. 68€ en Medik8.es

Lotus & Spirulina Romance, de Byoode, es una crema hidratante que sorprende por su olor, pero enamora por su textura ligera tipo bálsamo-mousse y seduce desde la primera aplicación a todo tipo de pieles. Formulada con raíz de loto, espirulina, raíz de rábano y brócoli, es rica en omega 3 y antioxidantes. 45 € en Byoode.com

Queen cream, de Omorovizca, es un bálsamo que cuenta con una combinación de aceites ricos en nutrientes, como el aceite de linaza y el de semillas de borraja, y microalgas, forman un velo activo de confort y protección, que repara la piel manteniendo una sensación de nutrición durante todo el día. 190 € en Pure Niche Lab.

Cold Plasma Plus+ The Intensive Hydrating Complex, de Perricone MD, es una crema hidratante con una textura similar a la de un bálsamo de rápida absorción, que penetra en la piel para una hidratación óptima durante todo el día, que cuenta con vitamina C éster, péptidos y complejo de triglicéridos vegetales, que vienen de aceites de jojoba, soja y oliva. 140 € en Perriconemd.es

Snow Lotus Lifting Cream, de Boutijour, es una crema hidratante, reafirmante e iluminadora que deja la piel calmada y con una sensación muy agradable gracias a activos como la niacinamida. Trabaja con principios despigmentantes, extractos botánicos y péptidos, además de alimentar la piel con manteca de karité y otros componentes nutritivos e hidratantes. 64 € en Pure Niche Lab.

Bonus track: el consejo que no quieres escuchar

Ya se conoce: el maquillaje nos encanta pero si hay un mensaje que refuerza la tendencia BYB y suena muy alto y claro en redes sociales de nuevas firmas como Byoode y en los perfiles de celebrities o influencers, como Martina Klein o Marta Rimbau es que, antes de maquillar la piel, hay que alimentarla, es decir, cuidarla. David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, tiene algo que contarte sobre ello que tira abajo ese: ‘como tengo un brote de granitos o irritación, hoy voy a tope con la base de maquillaje y los correctores’. "El maquillaje está pensado para potenciar la belleza, no para ocultar las imperfecciones. Lo primero que se le pasa por la cabeza a todo el mundo, ante una rojez o una sensibilidad acnéica, es tapar las imperfecciones con maquillaje excesivo: bases de maquillaje muy cubrientes, correctores muy pesados... Y, aunque no lo saben, es un gran error. No solo porque la tendencia se acerca más a las pieles naturales, también porque el maquillaje excesivo solo hará que acrecente el problema pudiendo alterar más una zona que está delicada", advierte el maquillador.